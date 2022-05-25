Можливий дефолт Росії: США блокують виплати за держборгом

44 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

США не продовжуватимуть термін генеральної ліцензії, що дозволяє Росії здійснювати виплати з обслуговування частини її державного боргу. Про це повідомило американське міністерство фінансів.

Санкції, запроваджені Заходом після російського вторгнення в Україну, забороняють операції з російським Мінфіном, Центробанком чи Фондом національного добробуту. Проте управління контролю за іноземними активами Мінфіну США зробило виняток для відсотків та дивідендів у рамках погашення заборгованості та виплат акціонерам.

Ця ліцензія дозволила російській державі продовжувати виплати за держоблігаціями і тим самим запобігти дефолту за державним боргом.

Термін дії ліцензії закінчився 25 травня.

Таким чином Вашингтон сподівається посилити тиск на Росію після її масштабного вторгнення в Україну.

Минулого тижня міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що США навряд чи продовжать ліцензію. "Якщо Росія не знайде спосіб продовжити ці платежі та допустить технічний дефолт, не думаю, що це якось суттєво змінить її становище, адже вона вже відрізана від глобального ринку капіталу", - додала вона.

До кінця року Росія має виплатити за своїми міжнародними облігаціями майже 2 мільярди доларів.

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Росія вже втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу через санкції, однак дефолт означатиме, що Москва не зможе знову отримати доступ до цих ринків, доки не погасить заборгованість перед кредиторами, і доки не будуть урегульовані будь-які судові справи, пов'язані з дефолтом.

Дефолт також може створити бар'єри для торгівлі з Росією, якщо країни або компанії встановлять правила, що забороняють їм вести справи з юридичною особою, яка не виконує своїх зобов'язань.

При цьому аналітики виключили можливість світової фінансової кризи через дефолт Росії. Про це у березні заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. За оцінкою МВФ, ймовірний дефолт РФ "поки що" не викличе світової фінансової кризи та "не має системного значення".

На відміну від більшості країн, що зіткнулися з дефолтом за міжнародними борговими зобов'язаннями, Росія не відчуває браку коштів, оскільки має великі прибутки від продажу нафти й газу.

РФ вже заявляла, що готова звернутися до судів у разі оголошення їй дефолту.