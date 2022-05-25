Розмови про обмін "передчасні"? Яка доля бійців з "Азовсталі"

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Колаж ВВС/Фото Дмитра Козацького Підпис до фото, Бійці з "Азовсталі", які понад два місяці боронили Маріуполь

Росія вважає, що розглядати питання про обмін українських військових, які вийшли з оточеного металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, "передчасно". Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Він заявив, що Москва розгляне можливість обміну полоненими з Києвом лише після усіх судових процедур.

"Будемо розглядати після того, як ті, хто здалися у полон, відповідним чином будуть засуджені та буде винесено вирок. Тоді можуть бути якісь такі кроки", - пояснив дипломат.

"До цього всі розмови про обмін передчасні", - сказав Руденко.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до обміну полоненими, і закликав міжнародних союзників тиснути на Москву.

Доля понад двох тисяч українських бійців з "Азовсталі", які здались росіянам внаслідок перемовин, залишається невідомою.

"Задовільні умови"

Дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка змогла коротко поспілкуватися з чоловіком після того, як його разом з іншими українськими військовими вивезли з "Азовсталі" на територію, непідконтрольну Україні.

Автор фото, Азов - Маріуполь Підпис до фото, Денис Прокопенко, командир полку "Азов"

Як повідомляє британська газета Guardian, цей телефонний дзвінок узгоджували влада України та Росії завдяки посередництву Червоного Хреста.

Прокопенко розповів, що більшість поранених воїнів перебувають у в'язниці Оленівки, невелика група тяжко поранених залишається у лікарні у Новоазовську.

"Він сказав, що в нього все гаразд, і спитав, як я", - розповіла Катерина. Зв'язок обірвався, перш ніж він встиг розповісти про себе більше.

Невідомо, чи Прокопенко міг говорити вільно. Його дружина повідомила, що має інформацію про утримання полонених азовців з інших джерел.

За її словами, умови утримання "більш-менш задовільні".

"Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам, і вони не піддавалися насильству за цей короткий період, - цитує газета Катерину Прокопенко. - Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але зараз є третя сторона - ООН і Червоний Хрест - які контролюють ситуацію".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Катерина Прокопенко каже, що її чоловіка та інших українських військових утримують у "задовільних умовах"

Катерина Прокопенко та дружина ще одного офіцера "Азова" Арсенія Федосюка Юлія розповіли агентству AP, що домовленості між Україною та РФ передбачають належне поховання загиблих бійців та певні умови для військовополонених, зокрема, можливість дзвонити членам родини.

За останні два дні декілька інших військових уже змогли зателефонувати своїм рідним.

Катерина Прокопенко створила організацію для підтримки бійців "Азовсталі" на непідконтрольній території та забезпечення їм задовільних умов утримання.

Що відомо про обмін

20 травня Міноборони Росії повідомило про вихід з "Азовсталі" понад 1900 військових. Серед них також 177 цивільних, зокрема 85 жінок та 47 дітей.

Згодом керівник самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що всі українські військові утримуються на території "республіки". Він також пообіцяв організувати "міжнародний трибунал" щодо них на території "ДНР".

Автор фото, Маріупольська міська рада Підпис до фото, Так виглядає закод "Азовсталь" після руйнувань

Президент Володимир Зеленський 21 травня сказав, що їх "мають обміняти". Але подробиць перемовин з Росією із цього приводу не розповів.

"Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із тими партнерами, які брали на себе відповідальність", - підкреслив Зеленський.

Українська влада поки що не коментувала ані кількість військових, що вийшли з "Азовсталі", ані їхній статус, ані хід самої операції. Також немає інформації про можливий обмін.