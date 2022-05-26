FH70 вже у ЗСУ. Що відомо про саморухомі гаубиці

1 година тому

Автор фото, ОК Захід

Українські військові повідомили 26 травня, що ЗСУ вже використовують на фронті війни з Росією європейські причіпні саморухомі гаубиці FH70 натівського калібру 155-мм.

Понад тиждень тому ЗМІ Італії з посиланням на джерела повідомляли, що ця країна надасть Україні ці артилерійські установки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 травня повідомив, що Україна дуже потребує зброї, яка дозволить вражати росіян на великій відстані.

"З цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму. Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка", - заявив Залужний.

Він оприлюднив відео роботи на фронті гаубиць М777, які вже давно надійшли до України.

Останніми днями Україна активно заявляє про те, що захід затягує постачання важкого озброєння. І це на фоні важких боїв та масованого наступу росіян на Донбасі.

Автор фото, Захід

FH70 в Україні

26 травня оперативне командування "Захід" підтвердило інформацію про FH70 та навіть опублікувало фото роботи цієї зброї.

Українські військові розповіли, що завдяки напівавтоматичному завантажувачу снарядів навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, практично через кожні 10 секунд.

Особливість FH70, що вона може швидко рухатись самостійно на полі бою на невеликі відстані.

У FH70 є власний двигун Volkswagen об'ємом 1700 куб. см, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні.

Крім того, цей двигун дозволяє FH70 переміщуватися самостійно без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості. Тобто FH70 причіпна, але все ж таки саморухома гаубиця.

Про поставки гаубиць Україні італійське видання La Repubblica написало ще 13 травня.

Щоправда, про точну кількість цих установок офіційно ніхто досі не повідомив.

Портал "Мілітарний" вказує, що FH70 є старішими артилерійськими системами порівняно з гаубицями M777, які надійшли до України зі США, Канади та Австралії у кількості ста одиниць.

FH70 ще з 1969 року розробляли Велика Британія та ФРН, а пізніше до розробників приєдналася Італія. Проєкт мав замінити американську 155-мм гаубицю M114. У 1976 році гаубицю взяли на озброєння.

Автор фото, Захід

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Експерти вказують, що 155-мм артилерійська установка FH70 може бути досить ефективною на полі бою.

Гаубиця складається з кількох частин: самої артилерійської частини, люльки з противідкотним пристроєм та механізмом, який заряджає снаряди.

Експерти мілітарного вказують, що напівавтоматична система завантаження працює за будь-якого кута підйому ствола гармати і складається з завантажувального лотка, який постачає снаряд у казенник.

Саме завдяки цій системі навчений екіпаж може робити постріли практично через кожні 10 секунд.

FH70 важить 8-9 тонн та має максимальну дальність ураження - 24-30 км в залежності від типу артилерійських снарядів. До 24 км - звичайними снарядами, до 30 км - активно-реактивними снарядами.

В обслуговуванні гаубиці бере участь обслуга з восьми осіб, але за екстремальних умов - четверо.

Мілітарний вказує, що причіпна саморухома гаубиця перебуває на озброєнні армій Німеччини, Італії, Великої Британії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів і низки інших країн.

Тож освоївши цю установку українці мають шанс поповнювати кількість цих установок від багатьох партнерів.

Видання Defence Express повідомило з посиланням на міжнародні зброєві реєстри, що Італія у 2021 році мала близько 170 гаубиць FH70, це - єдиний наявний в італійців тип гаубиць "натівського" калібру 155 мм.