Почався штурм Сєвєродонецька. Україна просить ракетні установки MLRS. Теленовини ВВС
У випуску 25 травня:
- Росія завдала масованих ракетних ударів по Запоріжжю, Кривому Рогу та інших містах. Вже є інформація про загиблих та поранених, а також про масштабні руйнування. Ситуація на підконтрольній Україні частині Луганської області суттєво погіршилась в останні тижні. Росіяни наблизились і почали штурм обласного центру - Сєвєродонецька і вже майже оточили його.
- Українська армія перебуває під найбільшим тиском від початку російського вторгнення. Генштаб каже, що росіяни, схоже, зосереджують свої сили для чергового наступу. Запеклі бої тривають навколо Сєвєродонецька і Лисичанська, де росіяни зазнають великих втрат, передають кореспонденти ВВС. Українська армія хоч і уповільнила наступ росіян, але зупинити їх поки не вдається. В районі боїв досі перебувають тисячі цивільних.
- Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом жителів Херсонської та Запорізької областей у громадянство Росії. Росія окупувала майже всю Херсонську область та більшу частину Запорізької. Окупаційна влада поставила там свої самопроголошене керівництво, запроваджує рубль та переводить навчання на російські підручники. Проте Росія так і не наважилась провести у цих областях референдум про входження до Росії. Хоча чиновники РФ вже кажуть про приєднання цих регіонів до Росії.
- У Давосі, де відбувається економічний форум, президент Володимир Зеленський по відео зв'язку заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки та не відведе війська до лінії 24 лютого. Що відбувається на полях зустрічі найвпливовіших лідерів від політики і бізнесу дізнавалася Наталія Скофенко.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у виступі на Міжнародному економічному форумі в Давосі, заявив, що ситуація на Донбасі "надзвичайно погана". Він зазначив, що якщо Україна не отримає реактивні системи залпового вогню, то не зможе звільнити Херсон. Водночас, якщо Росія залишиться у Херсоні, то вони створюватимуть загрозу центральній Україні і в напрямку Одеси, і продовжать красти зерно.
- Буча після де-окупації. Українська влада сповнена рішучості відновити і відбудувати Бучу.
- Російськомовні українці переходять на українську в повсякденні. Тисячі дорослих переселенців записуються на курси вивчення української мови у Львові. У Харкові перейменували вулиці та район, чиї назви були пов'язані з країною-агресором. Історики, лінгвісти, соціологи пояснюють - це не просто сплеск патріотизму. Українці стають ще упевненими у собі та своїй ідентичності.
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