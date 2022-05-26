"Росіяни вбивають українців". Протест на Каннському кінофестивалі
Автори української стрічки "Бачення метелика" розгорнули на червоному хіднику кінофестивалю в Каннах транспарант із написом "Росіяни вбивають українців. Ви вважаєте образливим або тривожним говорити про цей геноцид?"
Фільм зняв режисер Максим Наконечний.
У стрічці йдеться про аеророзвідницю Лілію, яка потрапила в полон на Донбасі та зазнає там сексуального насильства. Повернувшись з полону додому, дівчина з'ясовує, що вагітна від наглядача.
Стрічка "Бачення метелика" змагається за нагороду в секції "Особливий погляд", а також в номінаціях найкращий дебют та найкраща операторська робота.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.