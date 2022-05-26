Сєвєродонецьк і Бахмут: сотні поранених цивільних вивозять поїздами

58 хвилин(и) тому

Росія заявляє, що готова до тривалого конфлікту в Україні. І підтверджує це діями власних військ, які повільно наступають на Донбасі. Наступ російських сил триватиме доти, поки не будуть досягнуті всі цілі, наголошують у Москві.

Згідно з даними Міноборони України, нині наступ перебуває в найактивнішій фазі. Місто Сєвєродонецьк майже оточене російськими військами, а сусідні міста й села зазнають потужних бомбардувань і обстрілів.

За розвитком подій стежить кореспондент BBC Джеремі Боуен.

Він став свідком того, як попри найзапекліші бої, Україна відчайдушно рятує поранених.