Іскандер влучив у полігон на Дніпропетровщині, 10 загиблих. Деталі обстрілу

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бійці тероборони беруть участь у навчанні. Фото ілюстративне.

На Дніпропетровщині російська ракета "Іскандер" влучила у полігон Національної гвардії, внаслідок чого загинули близько 10 людей, 30-35 людей дістали поранення. Про це повідомив керівник тероборони Дніпра Геннадій Корбан.

Ще два "прильоти" були неточними, сказав він.

Раніше про те, що ніч і ранок на Дніпропетровщині минули неспокійно повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко.

"Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - написав він у фейсбуку.

"Сталася трагедія"

Пізніше у п'ятницю Геннадій Корбан, який очолює територіальну оборону Дніпра, розкрив деталі цих обстрілів.

За його словами, російські ракети влучили у полігон.

"Дійсно, відбулася трагедія. Дійсно, був "приліт" ракет, "Іскандера", на полігон Нацгвардії сьогодні вранці. Є загиблі, на жаль. Близько 10 людей загиблих, близько 30-35 людей поранених", - сказав Корбан в ефірі телеканалу ДніпроTV.

"Це при тому, що ми і військові намагалися дотримуватися запобіжних заходів, і більшість особового складу була розосереджена територією", - додав Корбан.

Геннадій Корбан розповів, що існує наказ міністра оборони, за яким концентрація військових в одному місці не може перевищувати 20.

"Звичайно, багато військових орієнтуються на ці накази. Та й фізично дуже складно розосередити військових по одному, по два. Все одно навіть у військових палатках військові живуть по 15-20 людей", - сказав Корбан.

За його словами, зараз на місці працюють рятувальники, поліція, Нацгвардія та військова комендатура.

"Отакі справи. Але це війна", - підсумував Корбан.

Звідки і які саме ракети прилетіли

За словами Геннадія Корбана, пуски ракет відбулися з Ростовської області:

"Це не балістичні "Іскандери", які проходять через стратосферу. Це "Іскандер-К", це крилатий "Іскандер", крилата ракета".

Загалом по Дніпропетровщині, сказав Корбан, "було три "прильоти".

"Два "прильоти" були неточні, не в ціль, один "приліт" був у казарму", - повідомив він.

Що відомо про інші великі одномоментні втрати в Україні

Автор фото, УНІАН

Минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що під завалами у селищі Десна на Чернігівщині, яке російські ракети обстріляли ще 17 травня, загинули 87 людей.

Це одна з найбільших одномоментних втрат України у цій війні, про які офіційно повідомляли керівники держави.

Заявляли про понад 20 загиблих під час обстрілу телевежі та казарми нацгвардії біля Рівного, а також була інформація про десятки загиблих під час ударів по казармах у військових частинах у інших регіонах країни.

Після цього військові та експерти говорили про необхідність змінити практику ночівлі військових у приміщеннях казарм.

У березні від ракетного обстрілу в обласній адміністрації в Миколаєві загинули понад 50 людей.