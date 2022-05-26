"Росію не можна умиротворити, на агресію треба відповідати лише силою" - МЗС Британії

15 хвилин(и) тому

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Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс підготувала промову із застереженням проти спроб "умиротворення російської агресії" проти України.

Цей виступ прозвучить на тлі пропозицій низки впливових західних політиків та коментаторів розпочати переговори з Росією та бути готовими поступитися їй якимись територіями України.

"Російську агресію не можна умиротворити. На неї необхідно відповідати силою... Тепер ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу", - йдеться у цитатах з промови у пресрелізі британського МЗС напередодні поїздки Трасс до Боснії та Герцеговини у четвер.

У своєму сьогоднішньому виступі вона має намір вимагати у країн-партнерів збільшення постачання зброї Україні та посилення санкцій проти Росії.

"Умиротворенням агресора" зазвичай називають політику поступок вимогам нацистської Німеччини, яку проводили Британія та Франція наприкінці 1930-х років, сподіваючись уникнути війни.

Заради цього вони погодилися на нарощування німецької військової могутності, колись жорстко обмеженої за підсумками Першої світової війни, введення вермахту в раніше демілітаризовані області Німеччини, аншлюс (анексію) Австрії та відторгнення найважливіших районів Чехословаччини - демократичної країни, що виникла якраз за підсумками Першої світової.

Ця політика не досягла своєї мети - після цих поступок Гітлер продовжив висувати нові територіальні претензії, а нова світова війна все одно почалася у 1939 році.

На думку Трасс, не можна допустити жодного відкату назад від мети гарантувати поразку Росії у її війні проти України.

"Ми не повинні дозволити, щоб в Україні розвинувся затяжний і дедалі болісніший конфлікт", - вважає голова МЗС.

Заходу, за її словами, слід зробити висновки з недавньої історії, коли Путін, добившись від Заходу різних поступок, після цього напав на Грузію, анексував Крим та створив маріонеткові утворення на території Донбасу.

З аналогічною заявою у середу виступила і прем'єрка Естонії Кая Каллас, яка застерегла колег від демонстрації Володимиру Путіну будь-якої слабкості.

"Мир, укладений на поганих умовах для України, означатиме поганий мир для всіх нас. Набагато небезпечніше поступатися Путіну, ніж провокувати його. Всі ці, начебто, дрібні поступки агресору ведуть до великих війн", - заявила вона.

Пропозиції про поступки

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Ці висловлювання пролунали після того, як на форумі в Давосі та в колонках низки ЗМІ прозвучали пропозиції поступитися Росії частиною української території, щоб якнайшвидше закінчити війну.

Зокрема, ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер під час виступу в Давосі в середу заявив, що Україна має піти на переговори з Росією, навіть якщо їй доведеться піти на поступки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на це у своєму вечірньому відеозверненні та заявив, що країна не віддасть своїх територій.

Він також дорікнув партнерам тим, що у будь-якій ситуації знайдеться хтось, хто за будь-якої поведінки Росії запропонує враховувати її інтереси, "попри тисячі російських ракет, що вдарили по Україні, попри десятки тисяч убитих українців, попри Бучу та Маріуполь, попри зруйновані міста".

"Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що нібито потрібно віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи", - обурився український президент.