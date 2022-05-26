Через війну Росії в Україні світу загрожує глобальна рецесія - Світовий банк
- Аннабель Лянг
- Бізнес-кореспондентка
Голова Світового банку попередив, що вторгнення Росії в Україну може спричинити глобальну рецесію, оскільки зростуть ціни на харчі, енергоносії та добрива.
Девід Малпасс заявив під час ділової зустрічі у США в середу, що "важко зрозуміти, як нам уникнути рецесії".
Він також додав, що глобальному сповільненню економіки сприяють також коронавірусні карантинні заходи в Китаї.
Його коментарі стали останніми з низки попереджень про зростання ризику скорочення світової економіки.
"Якщо подивитися на світовий ВВП... зараз важко зрозуміти, як нам уникнути рецесії", - сказав пан Малпасс, не даючи конкретного прогнозу.
"Самої думки про подвоєння цін на енергоносії достатньо, щоб викликати рецесію", - додав він.
Минулого місяця Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на цей рік майже на цілий відсотковий пункт до 3,2%.
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Кінець подкаст
ВВП, або валовий внутрішній продукт, є показником економічного зростання. Це один з найважливіших способів вимірювання того, наскільки добре чи погано працює економіка, і за ним уважно стежать економісти та центральні банки.
Це допомагає підприємствам визначити, коли розширюватися та залучати більше працівників, а коли інвестувати менше та скорочувати робочу силу.
Уряди також використовують його для ухвалення рішень в усіх сферах - від податків до витрат. Це також ключовий показник, поряд з інфляцією, для центральних банків, коли вони вирішують, підвищувати чи знижувати процентні ставки.
Малпасс також зазначив, що багато європейських країн все ще занадто залежать від російської нафти та газу - навіть враховуючи, що західні країни просувають плани зменшити свою залежність від енергоносіїв з РФ.
Він додав, що кроки Росії щодо скорочення поставок газу можуть спричинити "значне уповільнення" в регіоні.
За його словами, вищі ціни на енергоносії вже тиснуть на Німеччину, яка є найбільшою економікою в Європі і четвертою за величиною в світі.
Країни, що розвиваються, також страждають від нестачі добрив, їжі та енергії, додав Малпасс.
Також він висловив занепокоєння щодо карантину в деяких великих містах Китаю, зокрема у Шанхаї.
"Китай уже переживав певне скорочення ринку нерухомості, тому прогноз зростання Китаю до вторгнення Росії вже значно зменшився на 2022 рік", - сказав він і відзначив, що згодом до цього додалися також і карантинні заходи через коронавірус.
У середу прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян заявив, що друга за величиною економіка світу постраждала від останньої хвилі локдаунів сильніше, ніж на початку пандемії у 2020 році.
Він закликав чиновників докладати більших зусиль для відновлення роботи фабрик після карантину.
У березні та квітні в десятках китайських міст запровадили повні або часткові локдауни, зокрема тривалий карантин у Шанхаї.
Ці заходи призвели до різкого сповільнення економічної активності по всій країні.
Останніми тижнями офіційні дані показали, що від цього постраждала значна частина економіки, від виробників до роздрібних продавців.