Росіяни обстріляли Харків, багато загиблих і поранених. Що відомо

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Російська армія обстріляла Харків, загинули семеро мирних мешканців, ще 17 поранені, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Серед поранених - 9-річна дитина.

"Це свідчить про те, що ворог знову підступно б'є по цивільному населенню і тероризує його", - сказав Синєгубов у зверненні.

Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

За словами Синєгубова, обстріл вівся реактивними системи залпового вогню та артилерію.

Очільник області закликав харків'ян дослухатися сигналів тривоги і слідувати в укриття.

"Ідуть запеклі бої на Ізюмському напрямку, а також на півночі та на північно-східному напрямку. Розслаблятися зарано", - додав голова ОВА.

Автор фото, Харківська міська рада Підпис до фото, Руйнування у Харкові внаслідок обстрілів РФ. Архівне фото

Після того, як українська армія дещо відігнала росіян від Харкова, по місту рідше працює артилерія. Від обстрілів все ще страждають околиці, та частина районів стала безпечною.

Останніми тижнями таким сильних обстрілів та ударів по Харкову не було.

На початку тижня у Харкові запустили перший наземний транспорт. 24 травня запустили роботу метро та перемістили людей з підземель у гуртожитки.

Там до останнього часу жили люди, які переховувалися з початку війни від обстрілів.

Водночас після обстрілів у четвер мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що харків'яни зможуть сховатися від обстрілів на станціях метро.

"Ми не будемо зупиняти рух поїздів метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися і пережити бомбардування", - сказав він.