Не вмів користуватися Polaroid: що відомо про російського солдата-мародера з Ірпеня

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Колаж ВВС

Російський військовий, який пограбував квартиру в Ірпені, залишив у помешканні своє фото. Мінцифри вдалося встановити його ім'я та прізвище і знайти сторінку в соцмережах.

Валерія, власниця квартири в ірпінському ЖК Green Yard, де майже місяць базувалися російські військові, розповіла, що знайшла під килимом миттєве фото росіянина, зроблене на Polaroid.

"Солдат подумав, що він не працює, бо фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися" - розповіла Валерія у коментарі "Українській правді".

Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але залишається темною, поки не проявиться.

Автор фото, Українська правда

"Нас не було у період окупації у місті. Були наші сусіди, які весь час (приблизно три тижні) жили у підвалі. З їхніх слів виходить, що нашу квартиру вони почали грабувати першочергово" - каже власниця.

За словами Валерії, росіяни також вкрали понад 10 золотих прикрас та інші невеликі цінні речі.

"Любитель селфі"

Міністерство цифрової політики змогло встановити ім'я та прізвище російського військового і знайти його сторінку в соцмережах.

"За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікували цього "любителя селфі" та знайшли його сторінку у Вконтактє", - написав очільник Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.

Автор фото, FEDOROV

Його звати Нікіта Третьяков, йому 26 років, родом із Ростова-на-Дону.

На сторінці росіянина фото авто, армійські будні, напіврозвалені російські будинки та розпивання алкоголю на районі, повідомив міністр.

Автор фото, FEDOROV

"Сьогодні кожен окупант має пам'ятати, що ми завжди спостерігаємо за ним, знаємо кожен його крок та фіксуємо всі дані. Тому уникнути відповідальності за зруйноване життя українців не вдасться. Покарання буде жорстоким, але дуже справедливим", - написав Михайло Федоров.

Раніше вдалося встановити, що російські військові відправили 130 посилок з краденими речами з українських будинків, зокрема з Ірпеня та Бучі, в один з найбідніших регіонів Росії, у місто Рубцовськ.

58 тонн посилок

За час війни в Україні російська кур'єрська служба доставки СДЕК відвантажила з пунктів відправлення біля українського кордону щонайменше 58 тонн посилок. Про це йдеться в дослідженні видання "Медіазона"

За інформацією, їх відправили люди у військовій формі, які, ймовірно, є російськими військовими.

Пік відправлень припав на початок квітня - саме тоді російські війська відступали з Київської області та з півночі України, пише видання.

Люди у формі російських військових відправляли додому різні речі, зокрема кросівки, шини, телевізор, їжу та консерви, гітару та намет.

Найбільше з виявлених замовлень важило 381 кілограм, його відправили з прикордонного Рильська (Курська область) до передмістя Єкатеринбурга.

Найбільше відправлень (за вагою) було в Юргу Кемеровської області, де розташовані три військові частини, і Чебаркуль, де стоять два танкові полки, додає видання.

Підпис до фото, За даними проєкту "Беларускі Гаюн", саме до Рубцовська російські військові відправили найбільше посилок через СДЕК

Українська сторона звинувачує російських військових у мародерстві. У мережі опубліковано багато фото- і відео того, як військові РФ крадуть особисті речі, навіть білизну, килими. техніку з будинків, обкрадають магазини, АЗС тощо.