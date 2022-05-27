Інтерв'ю з послом України у Польщі Андрієм Дещицею

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Інтерв'ю з послом України у Польщі Андрієм Дещицею

22 хвилин(и) тому

Польща допомагає Україні зброєю і гуманітарними проєктами, серед перших відмовляється від російського газу і в умовах економічної кризи дає раду мільйонам українських біженців.

Керівництво цієї країни їздить до Києва попри ракетні обстріли та шукає шляхи, як допомогти українській економіці в умовах війни.

Чим ризикують поляки, допомагаючи українцям?

Про це кореспондентка BBC News Україна Оксана Тороп поговорила з послом України в Польщі Андрієм Дещицею.