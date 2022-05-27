Помер клавішник Depeche Mode Енді Флетчер

Даг Фолкнер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Британський гурт Depeche Mode повідомив у соціальних мережах про смерть свого клавішника Енді Флетчера. Йому було 60 років.

Як вказано у повідомленні, учасники гурту "приголомшені та сповнені глибокого суму через передчасну смерть нашого улюбленого друга, члена родини та колеги".

Флетчер, або як його називали "Флетч", був одним із засновників Depeche Mode - піонерів нового електронного саунду 1980-х років.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Depeche Mode у Берліні, 1984 рік

Гурт заснували у 1980 році в англійському місті Базілдон. Серед найвідоміших хітів Depeche Mode - Enjoy the Silence, Personal Jesus та Just Can't Get Enough.

Флетчер грав на клавішах та на бас-гітарі. З оригінального складу зараз в Depeche Mode залишається вокаліст Дейв Гаан та автор більшості музичних композицій, співак, гітарист та клавішник Мартін Гор.

Два роки тому Depeche Mode прийняли до "Зали слави рок-н-ролу".

Автор фото, Getty Images

Останнім студійним альбомом Флетчера був записаний разом із гуртом Spirit 2017-го року, який піднявся в британському хіт-параді до п'ятої сходинки.

Ударник гурту The Cure Лол Толхерст назвав його смерть "дуже сумною подією". "Я знав Енді й вважав його другом. У молодості наші шляхи часто перетиналися", - написав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Енді Флетчер під час виступу в Римі, 2013 рік