Помер клавішник Depeche Mode Енді Флетчер
- Даг Фолкнер
- BBC News
Британський гурт Depeche Mode повідомив у соціальних мережах про смерть свого клавішника Енді Флетчера. Йому було 60 років.
Як вказано у повідомленні, учасники гурту "приголомшені та сповнені глибокого суму через передчасну смерть нашого улюбленого друга, члена родини та колеги".
Флетчер, або як його називали "Флетч", був одним із засновників Depeche Mode - піонерів нового електронного саунду 1980-х років.
Гурт заснували у 1980 році в англійському місті Базілдон. Серед найвідоміших хітів Depeche Mode - Enjoy the Silence, Personal Jesus та Just Can't Get Enough.
Флетчер грав на клавішах та на бас-гітарі. З оригінального складу зараз в Depeche Mode залишається вокаліст Дейв Гаан та автор більшості музичних композицій, співак, гітарист та клавішник Мартін Гор.
Два роки тому Depeche Mode прийняли до "Зали слави рок-н-ролу".
Останнім студійним альбомом Флетчера був записаний разом із гуртом Spirit 2017-го року, який піднявся в британському хіт-параді до п'ятої сходинки.
Ударник гурту The Cure Лол Толхерст назвав його смерть "дуже сумною подією". "Я знав Енді й вважав його другом. У молодості наші шляхи часто перетиналися", - написав він.
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