Чоловік вчительки, що загинула в школі Техасу, помер від горя

Бернд Дебусманн

BBC News, Вашингтон

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Чоловік учительки, що загинула під час стрілянини у початковій школі міста Ювалд (штат Техас, США), помер від серцевого нападу.

Повідомляють, що це сталося через горе від втрати.

Джо Гарсія був одружений з Ірмою Гарсія, яка 23 роки викладала у початковій школі "Робб", де навчаються діти віком від 7 до 10 років. Гарсія була однією з двох вчительок, що загинули від рук підлітка у стрілянині, яка забрала життя 21 людини, зокрема 19 дітей.

У подружжя, що прожило у шлюбі 24 роки, залишилося четверо дітей - два хлопчики та дві дівчинки, віком від 12 до 23 років.

Племінник Ірми Гарсія, Джон Мартінес, написав у твіттері, що її чоловік помер від горя.

За даними агентства Fox, Гарсія помер від серцевого нападу.

Джон Мартінес розповів New York Times, що поліція знайшла Ірму Гарсія, коли та "закривала дітей своїм тілом практично до останнього подиху".

"Вона пожертвувала собою, захищаючи дітей у своєму класі, - написав він на сторінці зі збору коштів для родини загиблої. - Вона була героєм".

Підпис до фото, Джо та Ірма Гарсія