Що Росія зруйнувала в Україні та як це відновити

1 година тому

Автор фото, EPA

З моменту російського вторгнення, в Україні зруйновано сотні мостів, понад 25 тис. км доріг, 12 аеропортів і понад 200 заводів, заявив в коментарі ВВС News прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він докладно розповів, яких руйнувань Росія завдала Україні і як це відновити.

"Наразі не працює близько 35% економіки. Бюджет виконується на 50-70% від мирного часу. При цьому драматично зросли соціальні витрати", - розповідає про стан економіки після трьох місяців війни керівник уряду.

За його прогнозом, падіння ВВП складає 30-50%. Щомісяця дефіцит бюджету складає 5 млрд доларів.

"Це велика потреба, великі гроші й ми просимо міжнародних партнерів нас підтримати. Тісно співпрацюємо з МВФ, Міжнародним банком, США", - заявив Шмигаль.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так зараз виглядає місто Попасна

За різними оцінками, прямі збитки завдані інфраструктурі та економіці складають приблизно 600 млрд доларів. І ці збитки, за словами прем'єра, зростають кожного дня.

Це лише приблизні дані, адже бойові дії тривають, і порахувати остаточні збитки можна буде лише після завершення війни.

Сотні розстріляних лікарень

За даними українського уряду, Росія зруйнувала або пошкодила в Україні понад 100 шкіл і більше ніж 500 лікарень.

"Навіщо розстрілюють лікарні, школи? Вони роблять це, щоб посіяти страх в українському суспільстві і створити потік біженців, який дестабілізує Європу", - каже прем'єр.

Також зруйновано 25 тис. км доріг, декілька сотень мостів. 12 міжнародних аеропортів не можуть працювати.

"Понад 40 млн кв. метрів житла пошкоджено або зруйновано. Люди залишилися без житла", - розповів прем'єр.

При цьому бізнес витратив понад 200 заводів, а близько 17% бізнесів взагалі припинили свою роботу.

Як планують відбудовувати?

За словами Дениса Шмигаля, є три стадії відновлення України.

Перша - це негайне відновлення відразу після звільнення територій.

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На цьому етапі, зазначає прем'єр, йдеться про негайне відновлення там, де це можливо - вставити вікна, відремонтувати дах. На це з бюджету вже виділили 1,5 млрд гривень.

"Це незначна сума. Сота доля відсотка коштів, які потрібні. Але це дозволяє зробити миттєве відновлення там, де це можливо", - розповів Денис Шмигаль.

Друга стадія - це, коли після завершення бойових дій, відновлюють мережі. Йдеться про електропостачання, водовідведення, зведення понтонних мостів.

"На другий етап також виділятимемо гроші зі свого бюджету і будемо очікувати грошей від наших міжнародних партнерів", - заявив прем'єр.

Третя стадія - найдорожча. Це велике відновлення країни на параметрах і стандартах ЄС.

"Ми не хочемо просто відновити цеглу і бетон. Ми хочемо збудувати нову державу. Але це можливо лише після повного завершення бойових дій", - розповів керівник уряду.

За його словами, для цього проєкту передбачені п'ять джерел фінансування.

"Ми очікуємо допомоги від партнерів - це і країни, і міжнародні фінансові організації. Міжнародні корпорації можуть стати інвесторами в економіку України. Третє джерело - це приватні донори, які жертвують гроші Україні. П'яте - це міжнародні гуманітарні й благодійні організації", - зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, відбудова має відбуватися коштом заморожених російських активів, які треба конфіскувати й передати Україні.

"За руйнування має платити агресор. Для цього потрібно розробляти міжнародне законодавство", - розповів прем'єр.

"Ми, як уряд, пообіцяли, що все житло людей, всі втрачені підприємства будуть відновлені. Хочеться робити це вже. Але для цього треба завершити бойові дії, треба, щоб росіяни забралися за межі України", - заявив Денис Шмигаль.

Нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив про запуск фандрейзингової платформи UNITED 24, де збирають благодійні пожертви на підтримку України - на відбудову, медичну допомогу та розмінування. За два тижні люди та організації з усього світу вже зібрали понад 36 млн доларів.

Над матеріалом працювали Роман Лебедь, Діана Куришко.