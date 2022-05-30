"У нас дуже багато зерна". Драма українських фермерів
"У нас дуже багато зерна". Драма українських фермерів
Елеватор Юрія Яловчука ломиться від пшениці.
Це минулорічний врожай, який він досі не може продати через заблоковані Росією українські порти. А незабаром - знову жнива.
Та сама проблема спіткає інших українських виробників зерна.
Через напад Росії на Україну світ ризикує опинитися у продовольчій кризі. І замість годувати голодуючих, зерно Юрія може просто згнити на елеваторі.
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