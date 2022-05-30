"У нас дуже багато зерна". Драма українських фермерів

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"У нас дуже багато зерна". Драма українських фермерів

9 хвилин(и) тому

Елеватор Юрія Яловчука ломиться від пшениці.

Це минулорічний врожай, який він досі не може продати через заблоковані Росією українські порти. А незабаром - знову жнива.

Та сама проблема спіткає інших українських виробників зерна.

Через напад Росії на Україну світ ризикує опинитися у продовольчій кризі. І замість годувати голодуючих, зерно Юрія може просто згнити на елеваторі.