Ніч зі свинями і сільські мисливці. Як для Шишимаріна почалася і закінчилася війна
Катерина Шеліпова, вдова застреленого російським військовим жителя Сумщини, вважає справедливим вирок кривднику.
Цього тижня суд у Києві засудив Вадима Шишимаріна на довічне ув'язнення.
Процес над Шишимаріним став першим вироком українського суду за воєнні злочини росіян.
Кореспонденти ВВС побували в кількох селах Сумської області, де розгорнулася драма, яка завершилася вбивством цивільного українця.
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Російський військовий Шишимарін отримав довічне ув'язнення за вбивство українця - вирок суду
Солом'янський районний суд Києва засудив до найвищої міри покарання - довічного ув'язнення за вбивство цивільного українця, повідомив кореспондент ВВС із зали суду.