Ніч зі свинями і сільські мисливці. Як для Шишимаріна почалася і закінчилася війна

59 хвилин(и) тому

Катерина Шеліпова, вдова застреленого російським військовим жителя Сумщини, вважає справедливим вирок кривднику.

Цього тижня суд у Києві засудив Вадима Шишимаріна на довічне ув'язнення.

Процес над Шишимаріним став першим вироком українського суду за воєнні злочини росіян.

Кореспонденти ВВС побували в кількох селах Сумської області, де розгорнулася драма, яка завершилася вбивством цивільного українця.