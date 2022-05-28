HIMARS та MLRS для України схвалили - NYT

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, РСЗВ під час навчань

Адміністрація Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності GMLRS та HIMARS. Про це повідомляє New York Times з посиланням на американських чиновників.

За словами анонімного американського чиновника, про передачу таких РСЗВ офіційно оголосять наступного тижня. За його словами, настільки далекобійних РСЗВ українська армія наразі немає.

Хоча чиновники не надали інформацію, про яку саме РСЗВ йдеться, Пентагон найчастіше використовує M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) - високоточну зброю із супутниковим наведенням, в чиїх ракетах міститься стільки ж вибухових речовин, скільки у 200 кг авіабомбі. Ракети цієї РСЗВ можуть летіти на відстань у понад 64 км.

Згідно з доповіддю дослідницької служби Конгресу, з 1998 року Пентагон витратив 5,4 млрд доларів на купівлю ракет для цих РСЗВ.

За даними видання, серед представників адміністрації Байдена були суперечки щодо того, чи не сприйме Путін таке постачання занадто провокативним. Але опитаний чиновник зазначив, що зараз США переконані - такі системи не використають для удару вглиб території Росії.

Також, за даними опитаних журналістами чиновників, у наступний пакет допомоги Україні США мають намір включити високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS. Це реактивні системи залпового вогню, які рухаються на колісних вантажних шасі, мають дальність стрільби понад 45 км (звичайними ракетами) або 300 км (тактичною ракетою).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, HIMARS на виставці озброєнь у Саудівській Аравії у березні 2022 року

Вантажівки HIMARS можуть перевозити капсулу з шістьма ракетами GMLRS або однією більшою керованою ракетою і можуть швидко переміщатися після пострілу.

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Система капсул, в якій кожна ракета попередньо завантажена в одноразову пускову трубу, може бути швидко встановлена ​​​​на вантажівку і викинута після запуску, забезпечує перевагу перед радянськими ракетними системами, в яких ракети треба завантажувати по одній, відзначає американське видання. Блок із шести ракет GMLRS може бути випущений за лічені секунди і може завдати цілі такої ж шкоди, як і авіаудар керованими бомбами.

Раніше США вже поставили Україні 155 мм гаубиці.

На брифінгу у п'ятницю речник Пентагону Джон Кірбі відмовився підтвердити, що рішення про постачання РСЗВ ухвалено. CNN першою повідомила про підготовку такого рішення.

Україна неодноразово просила в США поставити РСЗВ. Адміністрація Байдена вагалася щодо цього рішення, яке Москва могла б розцінити як ескалацію. Аргумент про те, що пускові установки можуть вразити територію Росії, затримав передачу.Але в п'ятницю, після обговорення з держсекретарем Ентоні Блінкеном, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про прорив у твітері."Важке озброєння є пріоритетом у нашому порядку денному, його буде ще більше", - повідомив керівник МЗС України.

Які особливості в американських РСЗВ

В американській армії поширені ракетні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS, які по суті є "найближчими родичами". Вони насамперед відрізняються шасі. Два пускові контейнери MLRS змонтовані на гусеничному шасі, а один такий блок у HIMARS встановлений на шестиколісній вантажівці.

РСЗВ MLRS створили ще у 1970-х роках минулого століття, в армію почала надходити у 1983 році, і з того часу вже кілька разів її модернізували. HIMARS з'явилася наприкінці 1990-х років як мобільніша і легка версія пускової установки.

MLRS, як і HIMARS, можуть використовувати три типи боєприпасів. Перший - ракета М26 з максимальною дальністю 32 кілометри або її покращена сучасна версія M26A1 з дальністю до 45 кілометрів. У пусковий контейнер розміщають 12 таких ракет.Другий боєприпас - керована ракета GMLRS з дальністю до 70 кілометрів. Нарешті замість звичайного контейнера з 12 ракетами в будь-який з двох блоків можна помістити одну тактичну ракету ATACMS, дальність дії якої становить 300 кілометрів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядає РСЗВ M270 MLRS фінської армії

Така машина може швидко висунутися з укриття на позицію, випустити ракети і повернутися для перезарядки, залишивши противнику дуже мало часу на те, щоб її засікти і завдати удару у відповідь.Перезарядка відбувається досить швидко - машина самостійно за допомогою спеціальної рамки-стріли, що висувається, змінює транспортно-пускові контейнери, які просто вкладаються всередину блоків.