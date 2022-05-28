Порошенка не випустили за кордон. Що про це відомо

29 хвилин(и) тому

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У п'ятницю увечері прикордонники не випустили Петра Порошенка за межі країни на українсько-польському кордоні. Про це повідомила його партія "Європейська солідарність".

У партії зазначають, що Порошенко є у складі української делегації, яка має взяти участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО, й рішення про це погоджено з керівництвом Верховної Ради.

"Європейська солідарність" опублікувала відеозапис, в якому депутат від ЄС Олег Синютка пояснює, що Порошенко зараз докладає зусиль, щоб Україна отримала статус кандидата в Євросоюз, членство в НАТО та зброю.

"Немає питань до цих українських прикордонників. Вони, як виявляється, отримали вказівку з вищих ешелонів влади не випускати Порошенка за межі держави. Не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО. Не дати можливості Порошенку робити все, щоб наша країна отримала статус кандидата в члени ЄС", - твердить Синютка.

Пізніше соратниця експрезидента Ірина Геращенко повідомила у фейсбуку, що мала розмову зі спікером Ради Русланом Стефанчуком і повідомила, що документ, який дозволяв виїзд Порошенка за кордон, начебто пошкоджений.

За її словами, спікер підкреслив, що дійсно підписав два розпорядження про закордонні відрядження Порошенка, інших варіантів документа не має.

"Документ, який видав голова ВР, дійсно не зчитується. Отже, він кимось пошкоджений... Дії влади абсолютно незаконні. І ми не дамо їм під прикриттям війни будувати автократію", - сказала Геращенко.

Державна прикордонна служба ще не коментувала інцидент.

ВВС News Україна намагається отримати відповідь.

Свідчення Медведчука проти Порошенка

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23 травня СБУ опублікувала відео, під час якого затриманий бізнесмен та політик Віктор Медведчук розповів подробиці у справах про виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в самопроголошених ДНР-ЛНР. Він дав свідчення проти Петра Порошенка.

Захист Порошенка заявив про політичний тиск.

У квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Його звинувачують у державній зраді, сприянні тероризму та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму.

Ще одне звинувачення - незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн.

На відео СБУ Медведчук описав суть схеми і деталізував роль у ній Петра Порошенка.

Зокрема, за показами Медведчука, які показало СБУ, президент Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив рішення в усіх українських інстанціях.

Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у період 2014-2015 років, під час постачання вугілля з території "ДНР-ЛНР".

Порошенко та його захист неодноразово називали цю справу політичною та оскаржували запобіжний захід.

Оскаржувало його також і обвинувачення, яке хотіло більш суворого заходу щодо Порошенка.

У лютому Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Порошенку. У січні суд зобов'язав політика здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

У травні міграційна служба відмовилася повідомити "Українським Новинам", чи повернули Порошенку закордонні паспорти.