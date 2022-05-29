"На Україну гроші у США є, а на охорону шкіл - немає". Трамп розкритикував допомогу Києву

1 година тому

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Колишній президент США Дональд Трамп закликав американських законодавців зайнятися безпекою в американських школах замість того, щоб витрачати гроші на постачання зброї в Україну.

Виступаючи напередодні в Г'юстоні на конференції, організованій Національною стрілецькою асоціацією (NRA) - головною лобістською організацією, яка бореться проти обмежень на носіння зброї в США - Трамп сказав, що не розуміє, як уряд має 40 млрд доларів на Україну, але не має можливості захистити дітей.

Після нещодавнього нападу на початкову школу в Техасі, жертвами якого стали 19 дітей і дві вчительки, американська громадськість знову порушила питання необхідності посилити закони про володіння зброєю.

NRA, яка налічує п'ять мільйонів людей, виступає різко проти обмежень, заявляючи, що утиском прав законослухняних американців проблему не вирішити, а натомість потрібно розробити систему охорони шкіл. Більшість політиків у Республіканській партії також поділяють цю позицію.

Право громадян на володіння зброєю закріплено у конституції США. Починаючи з 1960-70-х років американські консерватори інтерпретували це положення дедалі ширше, виступаючи і проти обмежень на придбання та носіння різних видів зброї та боєприпасів.

Напади в громадських місцях, зокрема у школах, з використанням вогнепальної зброї та багатьма жертвами відбуваються в США істотно частіше, ніж деінде.

Республіканці - за зброю

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протест проти вільного володіння зброєю

"Конгрес має негайно проголосувати за повернення штатами кожного невикористаного цента з коштів, виділених на боротьбу з ковідом, і використати ці гроші на забезпечення непробивної безпеки в кожній школі по всій нашій країні", - заявив Трамп.

Він пропонує встановити у кожному навчальному закладі рамки металошукача та посадити на вході хоча б одного озброєного охоронця.

Крім того, Трамп вважає, що США мають серйозніше підходити до питань психічного здоров'я, щоб більш ефективно виявляти людей, здатних на неконтрольовану агресію.

Те саме він говорив після аналогічних стрілянин у роки свого президентства, тому що його неодноразово критикували за спроби позбавити фінансування програми охорони здоров'я, які забезпечують психіатричну допомогу.

Консерватори впевнені, що якщо ліве лобі доб'ється роззброєння американців, то статистика зґвалтувань, пограбувань та вбивств сягне небувалих показників.

Проте багато критиків збройового лобі вважали символічним, що щорічна конференція NRA відбувається у Техасі, за 450 кілометрів від школи "Родд" у Ювалді, де цього тижня загинули майже два десятки дітей.