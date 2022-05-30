Kalush Orchestra продали нагороду з "Євробачення" за $900 тисяч, щоб купити дрони для ВСУ

53 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Kalush Orchestra з кришталевим мікрофоном після перемоги на сцені "Євробачення" у Турині

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на пісенному конкурсі "Євробачення" цього року, продав свою нагороду за 900 тис. доларів, щоб зібрати гроші для української армії, яка захищає країну від російських військ.

Кришталевий мікрофон, який музикантам вручили на сцені конкурсу в Турині, продали з аукціону у фейсбуці.

Цей аукціон відбувся одночасно з виступом Kalush Orchestra на благодійному концерті біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, де збирали гроші на медичні препарати та інші предмети першої потреби для постраждалих від війни в Україні.

Під час концерту учасник гурту Олег Псюк закликав людей не забувати про війну.

"Я думаю, що це має бути на перших шпальтах доти, доки не настане мир", - сказав соліст.

За словами організатора аукціону, українського телеведучого Сергія Притули, кришталевий мікрофон купила біржа з ​​продажу криптовалюти WhiteBIT.

Крім того, на аукціоні продали рожеву панаму, в якій Псюк виступав на "Євробаченні". За неї заплатять 11 млн гривень.

Як повідомив Притула, гроші, отримані від продажу трофея та головного убору, підуть на придбання для збройних сил України безпілотників PD-2 українського виробництва.

Дрони активно використовують на війні і як зброю, і для розвідки.

Перемогу Kalush Orchestra пророкували задовго до фіналу "Євробачення". Їхня пісня Stefania зі значним відривом посіла перше місце після оголошення результатів глядацького голосування.

Соліст Олег Псюк присвятив цю пісню своїй матері, а також усім жінкам, які оберігають своїх дітей від жахів війни.

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