Порошенка з третього разу випустили за кордон

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Петро Порошенко

Лідер "Європейської солідарності" та експрезидент України Петро Порошенко з третьої спроби виїхав до Польщі.

Напередодні його двічі завертали на кордоні з різних причин.

Як повідомила депутатка від ЄС Вікторія Сюмар, Петро Порошенко виїхав на саміт Європейської народної партії.

Перед тим він відкрито звернувся до президента Володимира Зеленського ,повідомивши, що 31 травня - 1 червня має запрошення на саміт Європейської народної партії (ЄНП).

"Саме там будуть формуватися рішення, серед іншого, і щодо перспектив посилення санкційного режиму проти Росії, і щодо механізму післявоєнної відбудови України, і щодо можливості надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі", - написав Порошенко у фейсбуці.

Колишній президент додав, що на тлі зовнішньої загрози "надзвичайно важливо зберігати єдність", "уникати будь-яких внутрішніх розбратів" і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках.

"При такій ясності в цілях та меседжах, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?", - запитав Порошенко.

Не випустили за кордон

27 травня увечері прикордонники не випустили Петра Порошенка за межі країни на українсько-польському кордоні. Ситуація повторилася і наступного дня.

Згодом з'ясувалося, що це сталося начебто через те, що не спрацював QR на підписаному спікером Ради розпорядженні про відрядження.

Наступного дня прикордонники сказали, що Порошенко "надав не всі документи", повідомили в "Євросолідарності".

У партії також зазначили, що Порошенко був у складі української делегації, яка мала взяти участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО, й рішення про це було погоджено з керівництвом Верховної Ради.

"Євросолідарність" назвала ситуацію на кордоні "ганебною історією на замовлення чинної влади".

"Невже "лідер вільного світу" не розуміє, що блокування опозиції - це надто опускає його самого?" - написала Вікторія Сюмар.

Державна прикордонна служба не коментувала інцидент.

Свідчення Медведчука

Автор фото, СБУ Підпис до фото, У квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку війни

23 травня СБУ опублікувала відео, під час якого затриманий бізнесмен та політик Віктор Медведчук розповів подробиці у справах про виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в самопроголошених "ДНР-ЛНР".

Він дав свідчення проти Петра Порошенка.

Захист Порошенка заявив про політичний тиск.

СБУ затримала Медведчука у квітні. Його звинувачують у державній зраді, сприянні тероризму та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму.

На відео СБУ Медведчук описав суть схеми і деталізував роль у ній Петра Порошенка.

Зокрема, за показами Медведчука, які показало СБУ, президент Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив рішення в усіх українських інстанціях.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, До початку війни головне політичне питання було - чи посадять Порошенка у СІЗО

Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у період 2014-2015 років, під час постачання вугілля з території "ДНР-ЛНР".

Порошенко та його захист неодноразово називали цю справу політичною та оскаржували запобіжний захід.

У лютому Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Порошенку.

У січні суд зобов'язав політика здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон. Міграційна служба у травні відмовилася повідомити, чи їх повернули.