Російські війська просуваються вглиб Сєвєродонецька. Що відомо

1 година тому

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Російські війська закріплюються на північно-східних та південно-східних околицях Сєвєродонецька та намагаються просуватися до центру, за місто та за сусідній Лисичанськ йдуть важкі бої, повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, вбито двох місцевих жителів, п'ятеро поранено.

"Для посилення угруповання військ противник перекинув з території РФ у певні райони боєприпаси та техніку", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Сєвєродонецьк і Лисичанськ, що знаходиться на південний захід від нього, складають міську агломерацію. Це останні великі населені пункти на території Луганської області, які залишаються під контролем Києва, і прагнення зайняти їх має для Росії не лише стратегічне, а й символічне значення.

Наступ на Сєвєродонецьк став можливим після того, як російська армія після кількох тижнів запеклих боїв зуміла прорвати оборонні рубежі української армії в районі розташованої за 30 км від нього Попасної на Луганщині.

Російські джерела повідомляють про відступ українських підрозділів із Сєверодонецька у бік Лисичанська, але підтвердження цієї інформації немає. Глава Чечні Рамзан Кадиров ще 28 травня стверджував, що Сєвєродонецьк перебуває під повним контролем Росії. Гайдай заявляє, що українські війська продовжують утримувати місто.

"29 травня російські війська продовжували наземні штурми Сєверодонецька, хоча ми не можемо підтвердити будь-які конкретні успіхи", - пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Генштаб України заявив, що російські війська мають намір оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ і перерізати основні українські комунікації у цьому районі. Крім того, російські війська намагалися просунутися на північ у бік Сєвєродонецька від Боброво та Устинівки", - додають експерти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Минулими вихідними обидві сторони підтягували підкріплення до Сєвєродонецька.

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Американські військові експерти вважають, що поступ російських сил в умовах інтенсивних міських боїв, швидше за все, буде повільним. "Малоймовірно, що російські війська зможуть проводити кілька одночасних операцій і, швидше за все, відмовляться від наступу на південний схід від Ізюму і на захід від Лимана на користь концентрації наявних сил у Сєвєродонецьку найближчими днями", - пише ISW.

Водночас російські частини не залишають спроб захопити трасу Лисичанськ - Бахмут, щоб перерізати постачання ЗСУ.

"Користуватися трасою Лисичанськ - Бахмут небезпечно, використовуємо безпечніші варіанти евакуації та підвезення гуманітарних вантажів", - заявив голова Луганської адміністрації Сергій Гайдай.

Раніше він повідомив, що українські війська провели невелику контратаку та вибили російське угруповання із села Тошківка на північ від Попасної, що може вплинути на планування російських операцій у цьому районі.