На Луганщині вбили французького журналіста, евакуацію зупинили

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Телеграм-канал Сергія Гайдая

На Луганщині зупинили евакуацію мешканців. Броньований транспорт, який направлявся в Лисичанськ за цивільними, обстріляли російські військові. У результаті обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф.

Про це повідомляє керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав губернатор у своєму телеграм-каналі.

"Ми офіційно зупиняємо евакуацію", - додав Гайдай.

Ситуація на Донбасі стає усе гіршою. Декілька годин тому губернатор заявив, що російські війська закріплюються на північно-східних та південно-східних околицях Сєвєродонецька та намагаються просуватися до центру.

Автор фото, Телеграм-канал Сергія Гайдая

За Сєвєродонецьк та за сусідній Лисичанськ йдуть важкі бої. Люди гинуть там кожного дня.

Що відомо про загиблого французького журналіста?

32-річний журналіст працював на телеканалі BFMTV. "Фредерік Леклерк-Імхофф був убитий у понеділок на дорозі до Лисичанська", - відреагувала редакція.

Це була його друга поїздка в Україну з початку російського вторгнення, розповіли у BFMTV.

За даними Інституту масової інформації, який посилається на дані слідства Офісу генпрокурора, у евакуаційному авто разом із загиблим журналістом було ще двоє колег.

Один із них Максім Брандстетер (громадянин Франції), який отримав осколкове ураження лівого стегна та контузію, а також фіксерка, українка Оксана Леута - у неї контузія, пише ІМІ.

Смерть журналіста прокоментував президент Франції Еммануель Макрон.

"Журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф приїхав в Україну, щоб показати реальність війни. На борту гуманітарного автобуса разом із цивільними, які були змушені тікати, рятуючись від російських бомб, він був смертельно застрелений", - написав він у твіттері, висловивши свої співчуття рідним.

"Тим, хто виконує складну місію інформування на території бойових дій, я хотів би ще раз підтвердити беззастережну підтримку Франції", - додав президент.

"У мене шок і заціпеніння", - відреагував на смерть французького колеги шеф-редактор каналу українського іномовлення UA Олексій Мацука.

Він написав у фейсбуці, що у цьому рейсі замість Фередріка мав бути він - ще вчора Мацука підтвердив поліції, що їхатиме, однак плани змінились.

"Давали лише одне місце - мені, але побутові проблеми мене розвернули. Сьогодні я дізнався, що мого колегу, який поїхав замість мене, вбили. Я подавлений. Він убитий", - написав Мацука.

Загибель Фредеріка - це вже восьма смерть журналіста при виконанні професійних обов'язків при висвітленні війни Росії проти України, заявили у Національній спілці журналістів України.

"Загалом сьогодні за даними НСЖУ загинуло 32 медійники (журналісти при виконанні, цивільні жертви і військовослужбовці). Причина смертей наших колег одна - війна", - написав Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.