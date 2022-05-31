ЄС ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії: частково заборонять російську нафту

1 година тому

Автор фото, AFP

Лідери країн Євросоюзу пізно увечері у понеділок погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення Сбербанку Росії від системи SWIFT.

"Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС покриває понад дві третини імпорту нафти з Росії, скорочує величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", - написав голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму твіттері.

Пізніше він додав: "Санкції негайно вплинуть на 75% імпорту російської нафти. А до кінця року 90% російської нафти, яка імпортується в Європу, потрапить під заборону".

Під санкції потрапляє нафта, яку постачають морем. ЄС поки що вирішив залишити можливим імпорт нафтопроводом "Дружба", від якого залежить Угорщина. Саме вона була проти запровадження повного ембарго щодо Росії.

Шарль Мішель заявив на підсумковій пресконференції, що рішення залишити імпорт російської нафти через трубопроводи є тимчасовим.

Лідери ЄС також домовилися відключити від системи міжбанківських платежів SWIFT найбільший російський банк "Сбербанк" і заборонити роботу на своїй території ще трьох російських державних ЗМІ.

"Цей пакет санкцій включає й інші жорсткі заходи: відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", заборону ще трьох російських державних мовників і накладення санкцій на людей, відповідальних за військові злочини в Україні", - написав він у твіттері.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попри опір Угорщини лідери ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн таки досягли ухвалення санкційного пакета

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Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була ініціатором запровадження шостого пакета санкцій, заявила увечері у понеділок, що Євросоюз сподівається до кінця року відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії.

Вона також повідомила за підсумками переговорів, що ЄС працює над наданням Україні допомоги у розмірі 9 млрд євро на покриття її поточних потреб.

Раніше повідомлялося, що частину цієї допомоги нададуть у вигляді грантів, а частину - у вигляді пільгових кредитів. Яким буде це співвідношення і з яких джерел ЄС має намір фінансувати програму, поки що невідомо.

ЗМІ також повідомляли у понеділок, що з шостого пакета санкцій проти Росії вирішили виключити заборону на покупку європейської нерухомості для росіян - від цього заходу, за даними агентства Bloomberg, відмовилися під тиском Кіпру.

Ухвалене сьогодні рішення має пройти ще технічну процедуру, після чого його мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС і тоді воно набуде чинності. Очікується, що це станеться у середу, 1 червня.

Позиція Угорщини

Автор фото, EPA Підпис до фото, Віктор Орбан казав, що навіть не хоче обговорювати нафтове ембарго на саміті

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан перед початком позачергового саміту Євросоюзу у понеділок сказав журналістам, що Європейська комісія, на його думку, безвідповідально підійшла до питання заборони імпорту російської нафти країнами ЄС.

За словами Орбана, Єврокомісія не погодила наперед відмову від енергоносіїв з Росії з країнами ЄС, і саме тому багато питань Угорщини щодо заборони залишилися без відповіді.

"Енергетика - серйозна річ. Нам потрібні спочатку рішення, а вже потім - санкції", - сказав він.

Минулого тижня Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю листа, в якому заявив про небажання обговорювати запропоноване ЄС нафтове ембарго на саміті лідерів блоку.

Угорський уряд порівняв заборону на імпорт російської нафти зі скиданням на свою економіку ядерної бомби.

Будапешт вимагає від Брюсселя компенсації збитків, пов'язаних з відмовою від закупки нафти в Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перед початком саміту ЄС запропонував запровадити в Євросоюзі певний механізм вирівнювання цін, щоб Угорщина, яка чинила опір запровадженню ембарго на російську нафту, не виграла від того, що продовжить її імпортувати.