Росія заявила, що на Азовсталі виявили тіла 152-х українських бійців. Їх обіцяють передати Україні

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Частково зруйнований завод Азовсталь

Росія заявила, що тіла, знайдені в "ізотермічному фургоні" у тунелях під заводом "Азовсталь" у Маріуполі, передадуть Україні.

Міністерство оборони Росії повідомило, що російські війська виявили на "Азовсталі" 152 тіла загиблих українських бійців.

Російські військові чиновники також стверджують, що тіла були заміновані "чотирма вибуховими пристроями".

З боку України коментарів з цього приводу поки що не було.

Російські сили взяли під контроль Маріуполь у квітні, однак тисячі українських військових залишилися на заводі, захищаючи останній плацдарм української оборони в Маріуполі на Азовському морі.

Серед них були бійці окремого загону спецпризначення Азов, бійці морської піхоти, прикордонники, поліцейські, бійці маріупольської територіальної оборони. Захисники "Азовсталі" неодноразово просили про евакуацію цивільних та поранених з заводу.

Російська авіація та артилерія регулярно обстрілювали територію "Азовсталі".

Евакуація більшості цивільних відбулася наприкінці квітня - на початку травня, проте евакуювати поранених військових Росія не дозволила. Заступник командира Азову Святослав Паламар 5 травня заявив, що на заводі "поранені помирають у страшних муках".

Евакуація поранених військових почалася лише 16 травня. Тоді до медичного закладу у Новоазовську вивезли 53 важкопоранених українців для надання медичної допомоги. Ще 211 людей через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Ці міста розташовані на території самопроголошеної "ДНР".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Евакуація поранених бійців з "Азовсталі"

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18-20 травня Росія заявила, що загалом приблизно 2500 бійців з "Азовсталі" здалися в полон. Їх вивезли на окуповану Росією територію, де вони наразі залишаються.

Україна дуже обережно коментувала те, що сталося в Маріуполі, називала це вивезенням, евакуацією чи операцією.

Президент Зеленський повідомив, що на "Азовсталі" перебувала "велика кількість героїчних людей" - нацгвардійці та прикордонники, десантники та "азовці", працівники СБУ та медики.

Президент також особливо відзначив "героїчних льотчиків, які знали, що складно, знали, що долетіти до "Азовсталі" і привезти їм ліки, харчі, воду, забрати тіла, поранених, майже неможливо", але все одно "летіли туди".

"Ми втратили багато льотчиків там", - заявив президент Зеленський.

Росія заявляла, що полонені постануть перед судом.

Українська сторона сподівається на обмін. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 30 травня заявила, що перемовини щодо обміну полонених захисників Маріуполя тривають, інформація про них є секретною.

"У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов'язано не тільки із самим переговорним процесом, але і з безпекою цих людей. Це персональні дані, це зрозуміло", - заявляла Маляр.