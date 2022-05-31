Денісову звільнили з посади омбудсмена. За що і чи це законно

Віталій Червоненко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Верховна Рада звільнила з посади уповноважену з прав людини Людмилу Денісову за ініціативи депутатів від партії "Слуга народу".

За це рішення на закритому для преси засіданні проголосували 234 депутати.

Як вказують співрозмовники ВВС у сесійній залі, "за" голосувала фракція "Слуга народу", група "За майбутнє", група "Довіра", частини колишньої фракції ОПЗЖ - "Платформа за життя і мир" та "Відновлення України" і деякі депутати від "Голосу".

Влада звинуватила Денісову в поганому виконанні своїх функції, зокрема, вона нібито не брала участі в процедурах обміну полонених, організації гуманітарних коридорів тощо.

Сама Денісова, опозиція та експертне правозахисне середовище називає такий крок влади незаконним та таким, що руйнує інститут уповноваженої ВР, яка має бути незалежною від влади.

Людмилу Денісову призначили у березні 2018 року. Строк перебування омбудсмена на посаді складає 5 років, тож Денісова мала б працювати до березня 2023 року.

Вона представляла партію "Народний фронт" і політичну команду Арсена Авакова. Його самого звільнили з посади керівника МВС менше ніж рік тому, після звільнення він став критиком команди президента Зеленського.

Очікується, що Денісову найближчим часом замінить представник команди президента. Як кажуть співрозмовники ВВС в Раді, найчастіше на заміну називають прізвище радниці президента Олени Вербицької.

Чи законно?

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Одна з найавторитетніших громадських організацій з аналізу та моніторингу роботи парламенту "Опора" у своєму аналізі пояснила, чому такий крок парламенту порушує законодавство.

Експерти вказують, що відповідно до частини 1 статті 10 закону "Про правовий режим воєнного стану", у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента, Верховної Ради, кабміну, нацбанку і уповноваженого ВР з прав людини.

Так само стаття 4 закону "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" передбачає, що його повноваження не можуть бути припинені чи обмежені у разі введення воєнного або надзвичайного стану.

Окрім того, закон про омбудсмена містить чіткий перелік підстав для звільнення, що має забезпечувати незалежність уповноваженого.

Це порушення присяги, вимог щодо несумісності діяльності, припинення громадянства України, неспроможність працювати і значний вплив олігархів.

Сама Денісова наполягає, що під жоден з цих пунктів вона не підпадає.

Денісова стверджує, що її відставку ініціювала команда президента.

Автор фото, UNIAN

Самі ініціатори звільнення Денісової посилаються на зміни до статті 12 закону України "Про правовий режим воєнного стану", які внесли 12 травня.

Кілька тижнів тому депутати прописали, що у разі потреби під час воєнного стану Верховна Рада може звільнити посадову особу, призначення та звільнення якої належить до повноважень Ради.

Таку відставку може ініціювати спікер Ради або чверть депутатів - 113.

Це звільнення дозволене без всіх передбачених спеціальними законами процедур, тобто омбудсмена, наприклад, можна звільнити без розгляду в комітетах.

Хоча щодо Денісової комітет рішення все ж таки ухвалив у день звільнення. Але закон вимагає такого засідання хоча б за день до звільнення.

Ця норма статті 12 закону про воєнний стан суперечить статті 10 цього ж закону, який чітко забороняє звільнення омбудсмена.

Чому звільнили?

"Мені стало відомо, що за командою президента планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини", - повідомила сама Денісова напередодні.

Під час розгляду рішення про відставку ініціатори закинули їй кілька прогалин у роботі: не виконувала свої функції, не брала участі в обмінах полоненими та організації гуманітарних коридорів.

"Мені закидали, що не працювала для обміну полонених та організації гуманітарних коридорів. Але мене не долучали до цього, не допускали", - парирувала Денісова під час розгляду.

"Я телефонувала пані Верещук, пропонувала допомогу, пропонувала контакти з російською колегою Москальковою. На що Верещук мені сказала, що справляться самі і напряму працюють. Що мені ще треба було робити?" - додала Денісова.

Один із депутатів від влади при розгляді питання відверто сказав, що зараз пішла практика, коли звільняють з посад фахівців і ставлять на їхнє місце людей з "більш військовим профілем".

Врешті профільний комітет Ради вказав, що претензій до роботи Денісової не мав, а тому й рекомендувати звільняти не став, а просто передав у сесійну залу для ухвалення рішення.

Раніше українські журналісти критикували риторику повідомлень уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про сексуальні злочини, скоєні російськими військовими в Україні під час війни.

Денісова часто давала дуже жорсткі деталі зґвалтувань дітей, які, як вважали журналісти, іноді навіть могли бути не підкріплені фактами.

Журналісти підписали відкрите звернення до омбудсмена із проханням скоригувати комунікацію відповідно до етики поширення такої чутливої інформації.

Автор фото, UNIAN

Проте журналісти не вимагали звільнення Денісової. Тим більше, що і сам президент, виступаючи перед міжнародною аудиторією, переповідав про сумнівний випадок ґвалтування російським військовим немовляти.

Співрозмовник ВВС News Україна у парламентській опозиції вказує, що Денісова була непідконтрольною Банковій і слабко координувала свої дії з владою, що і могло спричинити звільнення.

До війни вона критикувала дії влади щодо опозиції та різко засуджувала ініціативу Зеленського ухвалити закон про олігархів.

Хоча опозиція також закидала їй певну бездіяльність, зокрема мляву реакцію на переслідування активістів владою.

Голова правління правозахисної організації "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик розкритикувала політичне рішення звільнити Денісову і вказала на незаконність процедури.

"У цей момент найменше, що хотілося б, - це вписуватися за Денісову: у нас як правозахисників до неї купа питань, до її компетентності і незалежності, чотири роки тому ми проводили мітинги проти політизованої процедури її обрання. Але те, що заплановано на завтра, - це чиста сваволя і витирання ніг об інститут уповноваженого ВР з прав людини", - написала Тетяна Печончик у понеділок, за день до звільнення.

"Денісова опустила до плінтуса інститут омбудсмана, але слуги це дно хочуть пробити ще нижче", - додала вона.

Схожу позицію викликав юрист та член команди попередньої омбудсменки Валерії Лутковської Михайло Чаплига.

"Денісова звісно нищила інституцію, але питання не в прізвищах, а в цій інституції. Не можна після того, як об інституцію витерли ноги, витерти ще й причинне місце, порушуючи процедуру та закон", - написав Чаплига.

Він вважає, що підстави звільнення Денісової незаконні та неконституційні.

"У цій ситуації я на боці правозахисників, які захищають не Денісову, а інститут уповноваженого", - додав Чаплига.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Призначення Денісової у березні 2018 року

В Україні практично за кожного президента відбувається політичне призначення на посаду омбудсмена замість того, щоб призначати поважного правозахисника, що розмиває авторитет і незалежність самого інституту.

У 2018 році експерти критикували призначення Денісової, яка була політиком і членом владної команди. Так само зі скандалом і бійками в Раді призначали її попередницю, провладну Валерію Лутковську на тлі ув'язнення експрем'єрки Юлії Тимошенко.