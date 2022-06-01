Дитинство і війна: щодня в Україні гине двоє дітей. Деякі стали героями

9 хвилин(и) тому

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Майже 100 днів війни в Україні призвели до руйнівних наслідків для дітей. Їх масштаби вражають, йдеться у звіті ЮНІСЕФ, організації, яка займається допомогою дітям при ООН.

За інформацією верховного комісара ООН з прав людини, щодня в Україні гине двоє дітей та четверо отримують поранення.

Усього з 24 лютого в Україні загинуло щонайменше 262 дитини, ще 415 отримали поранення.

Ювенальні прокурори зазначають, що найбільше дітей постраждало у Донецькій, Київській та Харківській областях.

Водночас ці цифри не є остаточними, оскільки під час активних бойових дій встановити їх неможливо.

Також внаслідок війни в Україні зруйновані майже три сотні лікарень та дві тисячі шкіл, а умови життя на сході та півдні України стають все нестерпнішими, додають в ЮНІСЕФ.

У війні в Україні діти є невинними жертвами, заручниками ситуації, але часто й стають героями.

Пропонуємо вам пригадати найдраматичніші дитячі історії російсько-української війни.

Розстріляли російські диверсанти

Автор фото, Володимир Бондаренко Підпис до фото, Четвертокласницю Поліну разом з батьками розстріляли у власному авто в Києві

У перші дні війни в Києві російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла родину з трьома дітьми. Вони їхали вулицею Олени Теліги, біля Бабиного Яру.

Батьки і одна дитина загинули. "Її звали Поліна. Вона вчилась у 4-му класі школи №24 Києва", - написав у фейсбуці секретар Київради Володимир Бондаренко.

Брата і сестру Поліни відвезли до лікарні. Її сестра перебувала в реанімації, а брата доставили в іншу дитячу лікарню.

Убили перед Великоднем

Автор фото, Вікторія Хоменко Підпис до фото, 3-місячна Кіра загинула разом з мамою і бабусею. У їхній будинок влучила ракета

Напередодні Великодня всю Україну шокувала загибель тримісячної Кіри та її матері Валерії у результаті російських обстрілів.

Чоловік Валерії Юрій вийшов в магазин за продуктами. В один момент втратив дружину, доньку і тещу. Саме в цей момент в будинок влучила ракета чи її уламок.

Ще нещодавно Валерія ділилася радістю від очікування дитини і публікувала в інстаграм фото зі своєї фотосесії.

"Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя", - так підписала вона той знімок.

Поранили у Маріуполі

Автор фото, ЄВГЕНІЙ СОСНОВСЬКИЙ Підпис до фото, 8-річний Єгор переховувався разом з рідними у підвалі одного з будинків у Маріуполі

8-річний хлопчик Єгор залишився у Маріуполі. За кілька місяців жорстоких бойових дій у місті він писав щоденник, який оприлюднив фотограф Євгеній Сосновський.

"У мене рана на спині, здерта шкіра. В сестри поранення голови. В мами вирване м'ясо на руці та дірка в нозі", - описує хлопчик весь жах війни, яку він бачив на власні очі.

Фото рукописного щоденника розійшлися у соцмережах сотнями перепостів та зібрали безліч коментарів українців.

"У мене померли дві собаки і бабуся Галя, і улюблене місто Маріуполь за весь цей час, починаючи з 24-го четверга", - пише дитина.

За останньою інформацією, 8-річний Єгор і досі залишається у Маріуполі. Мама не ризикнула з дітьми виїжджати евакуаційним рейсом і залишилась в підвалі.

Розлучили з мамою

Автор фото, Азов Маріуполь Підпис до фото, 4-річну Алісу розлучили з мамою під час евакуації з Маріуполя

4-річну Алісу розлучили з мамою під час евакуації з Маріуполя. Їх вивозили з металургійного комбінату "Азовсталь".

В автобусі до Запоріжжя дитина приїхала сама. Цинізм ситуації полягав у тому, що сталося це 8 травня, у День матері.

У полку "Азов", який обороняв Маріуполь, тоді припускали, що маму Аліси відправили у фільтраційний табір на території так званої "ДНР".

Дівчинка кілька днів залишалася у чиновниці Запорізької облради, згодом по неї приїхав дядько. Разом з бабусею вона мала поїхати до Польщі.

Автор фото, ПЕРШЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЛЬВОВА Підпис до фото, Ліза показує лікарям свої рани після обстрілів

Поранена 15-річна Ліза Чернишенко вивезла на авто з міста Попасна на Луганщині чотирьох поранених дорослих.

Дівчина виїжджала з дорослими, але автівку розстріляли російські війська. Водія і ще одного пасажира авто важко поранило осколками. Дівчина сіла за кермо і довезла їх до Бахмута.

Кермувати авто Лізу навчила мама, яка померла кілька років тому.

Дорогою авто повторно обстріляли, цього разу поранили і її.

"На дорозі лежали стовп і труп жінки. Їх теж довелося об'їжджати. Було дуже боляче, але якось їхала. Я б не кинула їх під обстрілами", - розповідає дівчина.

У Лізи два наскрізних поранення ніг, прострелене коліно, відірвано палець. Але вона жива.