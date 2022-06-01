Дитинство і війна: щодня в Україні гине двоє дітей. Деякі стали героями
Майже 100 днів війни в Україні призвели до руйнівних наслідків для дітей. Їх масштаби вражають, йдеться у звіті ЮНІСЕФ, організації, яка займається допомогою дітям при ООН.
За інформацією верховного комісара ООН з прав людини, щодня в Україні гине двоє дітей та четверо отримують поранення.
Усього з 24 лютого в Україні загинуло щонайменше 262 дитини, ще 415 отримали поранення.
Ювенальні прокурори зазначають, що найбільше дітей постраждало у Донецькій, Київській та Харківській областях.
Водночас ці цифри не є остаточними, оскільки під час активних бойових дій встановити їх неможливо.
Також внаслідок війни в Україні зруйновані майже три сотні лікарень та дві тисячі шкіл, а умови життя на сході та півдні України стають все нестерпнішими, додають в ЮНІСЕФ.
У війні в Україні діти є невинними жертвами, заручниками ситуації, але часто й стають героями.
Пропонуємо вам пригадати найдраматичніші дитячі історії російсько-української війни.
Розстріляли російські диверсанти
У перші дні війни в Києві російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла родину з трьома дітьми. Вони їхали вулицею Олени Теліги, біля Бабиного Яру.
Батьки і одна дитина загинули. "Її звали Поліна. Вона вчилась у 4-му класі школи №24 Києва", - написав у фейсбуці секретар Київради Володимир Бондаренко.
Брата і сестру Поліни відвезли до лікарні. Її сестра перебувала в реанімації, а брата доставили в іншу дитячу лікарню.
Убили перед Великоднем
Напередодні Великодня всю Україну шокувала загибель тримісячної Кіри та її матері Валерії у результаті російських обстрілів.
Чоловік Валерії Юрій вийшов в магазин за продуктами. В один момент втратив дружину, доньку і тещу. Саме в цей момент в будинок влучила ракета чи її уламок.
Ще нещодавно Валерія ділилася радістю від очікування дитини і публікувала в інстаграм фото зі своєї фотосесії.
"Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя", - так підписала вона той знімок.
Поранили у Маріуполі
8-річний хлопчик Єгор залишився у Маріуполі. За кілька місяців жорстоких бойових дій у місті він писав щоденник, який оприлюднив фотограф Євгеній Сосновський.
"У мене рана на спині, здерта шкіра. В сестри поранення голови. В мами вирване м'ясо на руці та дірка в нозі", - описує хлопчик весь жах війни, яку він бачив на власні очі.
Фото рукописного щоденника розійшлися у соцмережах сотнями перепостів та зібрали безліч коментарів українців.
"У мене померли дві собаки і бабуся Галя, і улюблене місто Маріуполь за весь цей час, починаючи з 24-го четверга", - пише дитина.
За останньою інформацією, 8-річний Єгор і досі залишається у Маріуполі. Мама не ризикнула з дітьми виїжджати евакуаційним рейсом і залишилась в підвалі.
Розлучили з мамою
4-річну Алісу розлучили з мамою під час евакуації з Маріуполя. Їх вивозили з металургійного комбінату "Азовсталь".
В автобусі до Запоріжжя дитина приїхала сама. Цинізм ситуації полягав у тому, що сталося це 8 травня, у День матері.
У полку "Азов", який обороняв Маріуполь, тоді припускали, що маму Аліси відправили у фільтраційний табір на території так званої "ДНР".
Дівчинка кілька днів залишалася у чиновниці Запорізької облради, згодом по неї приїхав дядько. Разом з бабусею вона мала поїхати до Польщі.
Поранена 15-річна Ліза Чернишенко вивезла на авто з міста Попасна на Луганщині чотирьох поранених дорослих.
Дівчина виїжджала з дорослими, але автівку розстріляли російські війська. Водія і ще одного пасажира авто важко поранило осколками. Дівчина сіла за кермо і довезла їх до Бахмута.
Кермувати авто Лізу навчила мама, яка померла кілька років тому.
Дорогою авто повторно обстріляли, цього разу поранили і її.
"На дорозі лежали стовп і труп жінки. Їх теж довелося об'їжджати. Було дуже боляче, але якось їхала. Я б не кинула їх під обстрілами", - розповідає дівчина.
У Лізи два наскрізних поранення ніг, прострелене коліно, відірвано палець. Але вона жива.