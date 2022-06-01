“Все, хлопці, ви в Україні” - і я заплакав”
“Все, хлопці, ви в Україні” - і я заплакав”
У нього зламані кістки тазу, щелепа і він осліп на одне око.
Нині Гліб Стрижко заново вчиться ходити.
Два місяці тому морський піхотинець захищав Маріуполь.
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Він потрапив під ворожий обстріл і, з тяжкими травмами, опинився в російському полоні. Через 17 днів його обміняли.
Гліб поділився своєю історією з кореспондентом ВВС Джеймсом Вотергаусом.