“Все, хлопці, ви в Україні” - і я заплакав”

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“Все, хлопці, ви в Україні” - і я заплакав”

16 хвилин(и) тому

У нього зламані кістки тазу, щелепа і він осліп на одне око.

Нині Гліб Стрижко заново вчиться ходити.

Два місяці тому морський піхотинець захищав Маріуполь.

Він потрапив під ворожий обстріл і, з тяжкими травмами, опинився в російському полоні. Через 17 днів його обміняли.