Сєвєродонецьк: удар по хімзаводу, Росія контролює 70% міста

1 година тому

Автор фото, Sergey Gaidai/Telegram

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російська армія контролює 70% Сєвєродонецька.

"Частина українських військ відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовлені позиції. Ще частина - продовжує бої всередині міста", - написав Гайдай у телеграмі в середу.

Усі вільні населені пункти Луганської області постійно перебувають під обстрілами, написав Гайдай.

У понеділок, 31 травня, ракета влучила в цистерну з азотною кислотою на хімічному заводі міста, писав Гайдай. За його даними, атаку здійснила російська армія. Проросійські сепаратисти в Луганській області стверджували, що цистерну підірвали українські військові.

Гайдай попередив, що азотна кислота небезпечна у разі вдихання, ковтання та попадання на шкіру та слизові оболонки, і порадив підготувати протигази та захисні маски для обличчя.

Автор фото, Sergey Gaidai/Telegram

До Сєвєродонецька немає можливості завозити гуманітарну допомогу, а евакуацію з міста призупинено, повідомив голова ОВА. При цьому лікарня має достатньо ліків та інших медичних засобів, а гуманітарні штаби мають запаси їжі, додав він.

У понеділок лідер Чечні Рамзан Кадиров написав у своєму телеграм-каналі про нібито завершення "тотальної зачистки" Сєвєродонецька.

За словами Кадирова, чеченські військові разом з так званою "народною міліцією ЛНР" та "іншими російськими силовими підрозділами" перейшли до наступного етапу - "ретельнішої вибіркової перевірки окремих міських об'єктів".

Перед цим глава Чечні ще 28 травня стверджував, що Сєвєродонецьк перебуває під повним контролем Росії.

До вторгнення Росії у Сєвєродонецьку мешкали близько 100 тисяч людей. Зараз у місті, за словами місцевої влади, пошкоджено 90% житлового фонду, а критична інфраструктура зруйнована майже повністю. Понад половина зруйнованих будинків відновленню не підлягає.