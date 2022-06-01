Обстріл Росією Святогірської лаври. Що відомо про загиблих та поранених монахів і мирян

1 година тому

Автор фото, УПЦ

Від обстрілу росіянами Святогірська та Святогірської лаври загинули щонайменше троє людей, ще мінімум троє отримали поранення.

"30 травня 2022 року внаслідок обстрілів міста Святогірськ було завдано руйнування Свято-Успенській Святогірській Лаврі, загинули двоє монахів цієї обителі та черниця, троє ченців поранених", - повідомила пресслужба Української православної церкви.

Росія неодноразово обстрілювала Святогірську лавру і завдала їй значних руйнувань, проте люди досі під час цих обстрілів не гинули.

Митрополит Донецький Іларіон уточнив, що під час обстрілу загинули й миряни, які перебували у лаврі, але їхня кількість невідома.

"При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій", - повідомив владика.

При цьому він повідомив, що кількість загиблих та постраждалих мирян поки ще невідома.

"Прошу ваших святих молитов за упокій загиблих і про якнайшвидше одужання поранених", - додав митрополит Іларіон.

Автор фото, УПЦ

Святогірська лавра розташована неподалік Слов'янська, який намагаються атакувати російські війська. Лавра перебуває під контролем України.

30 та 31 травня Слов'янськ та околиці зазнали значних руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Росія заявляє про намір захопити усю Донецьку область.

Росіяни вже кілька разів бомбували лавру, а також зруйнували кілька скитів святині.

Святогірська лавра є однією з трьох святинь українського православ'я, яке має статус лаври.

Вона підпорядковується УПЦ, яке 27 травня на соборі ухвалили рішення, які свідчать про припинення підпорядкування Московському патріархату.

Патріарх Кирило благословив російські війна на війну проти України.

Речник УПЦ митрополит Климент раніше заявив ВВС, що внаслідок російської війни знищені 100 храмів УПЦ та загинули четверо священників.