Ракетний обстріл залізниці на Львівщині. Що відомо

1 година тому

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Росія обстріляла Львівську область, у Стрийському та Самбірському районах пошкоджені залізничні переїзди й колії, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Учора вночі у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах", - сказав Козицький у відеозверненні.

По залізниці влучили чотири крилаті ракети, які росіяни запускали з акваторії Чорного моря, додав Козицький.

Внаслідок обстрілу поранені п'ятеро людей, але без смертельних випадків. Троє поранених у Стрийському районі, двоє - у Самбірському.

"Чотири людини у стані середньої важкості, вони у лікарнях області, ще одна має легкі поранення - її не госпіталізовували", - додав Козицький.

Затримка поїздів

Через пошкодження колії станом на ранок четверга затримуються близько 20 потягів.

Три потяги тимчасово зупинили вночі, коли стався ракетний обстріл, але за кілька годин їхній рух відновили.

Для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.

Вночі "Укрзалізниця" та вибухотехніки намагалися ліквідувати наслідки ударів.