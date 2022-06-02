Литва купує для України "Байрактар". Гроші на нього литовці зібрали за три дні

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Громадяни Литви зібрали понад 5 мільйонів доларів США, щоб придбати в Туреччини ударний безпілотник Bayraktar для потреб Збройних сил України.

Угоду про придбання дрона 1 червня підписав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас з оборонним відомством Туреччини.

Литовці зібрали на цю покупку понад 5 мільйонів євро за три дні.

Збір коштів оголосив литовський телеведучий Андрюс Тапінас. Ця ініціатива отримала схвалення від оборонних відомств Литви і Туреччини.

"Гроші переказували не бізнесмени чи олігархи, а прості люди - вчителі, медсестри, навіть будинки людей похилого віку. Я отримав історії від дітей, які просили своїх батьків перерахувати їхні гроші з дня народження на дрон для України", - розповів ВВС журналіст.

Евакуація і дрони-розвідники

Андрюс Тапінас і компанія Laisves TV, у якій він працює, намагається допомагати українцям з початку війни.

Зокрема, Андрюс з колегами приїжджав у Жовті води (Дніпропетровська область), щоб забрати і вивезти в Литву українців, які тікали від війни.

А два тижні тому на прохання Посольства України у Литві активісти зібрали кошти на придбання двох дронів-розвідників, які корегують артилерійський вогонь. За 16 годин їм вдалося зібрати 330 тисяч євро.

"Тоді я подумав, що можливо жарт, який гуляв інтеретом, мовляв, давайте скинемся на танк для України, містить дещицю правди", - розповів Андрюс Тапінас в коментарі "Радіо Свобода".

Журналіст пояснює, що ні він, ані будь-хто інший з активістів не можуть купувати зброю легально, тому він звернувся до міністра оборони Литви.

"Йому ця ідея дуже сподобалася. І тоді вже міністерство почало працювати з турецькою владою і виробником "Байрактарів", - каже журналіст.

Автор фото, Getty Images

Вибір впав на "Байрактар" через відносно доступну ціну і приватну компанію, яка їх виробляє, а отже - з ними можливо легше і швидше домовитися, пояснює журналіст.

"Байрактар уже легенда. Про нього пісні складають. Він вже показав себе на полі бою", - розповів Тапінас.

За його словами, будь-хто міг пожертвувати гроші, але 90% суми зібрали литовці.

"Найбільше пожертв було від 1 до 200 євро. Максимальна сума пожертви - 20 тисяч євро", - розповідає журналіст.

Ще 10% пожертв надійшло з-за кордону з близько 50 різних країн.

Збройні сили України активно використовують турецькі "Байрактари" для знищення російської техніки. Зокрема, на початку травня безпілотник знищив російський командний пункт на острові Зміїний, повідомило Оперативне командування "Південь" і виклало відео.