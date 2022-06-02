"У 90% випадків усі розуміли, що не повернуться": льотчик розповів про польоти на "Азовсталь"

1 година тому

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Один з пілотів, який літав на "Азовсталь" для доставки вантажу та евакуації поранених, розповів про деталі цієї секретної операції, якою керувало Головне управління розвідки.

Українські бійці понад два місяці тримали оборону оточеного російськими військами Маріуполя. Металургійний комбінат "Азовсталь" став їхнім останнім оплотом.

Раніше ГУР Міноборони України опублікувало відео, на якому видно, як вертольоти ЗСУ здійснювали спеціальні польоти на "Азовсталь".

На відео видно, що політ проходив уздовж берегової лінії в районі порту. Показано також посадку, висадку десанту та вантажів і повернення назад.

"Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю та боєприпаси, вертолітники Збройних сил України та спецпризначенці ГУР Міноборони України здійснили унікальну за складністю операцію", - йдеться у поясненні до відео.

Місія неможлива

За словами українського пілота, який залишається неназваний, основна складність польоту на "Азовсталь" полягала в тому, що потрібно було залетіти на територію противника на глибину 100 км. Уся ця відстань супроводжувалася щільною протиповітряною системою оборони росіян.

"За тактикою і всіма математичними розрахунками це було не те що складно, це було неможливо виконати. Але практика показала, що це можливо. І ми це виконували", - розповів пілот в інтерв'ю, яке опублікували Сухопутні війська СЗУ у фейсбуку.

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За його словами, лише в зоні посадки було три протизенітні ракетні комплекси.

"Коли нам поставили завдання, усі розуміли, який це ризик. У 90% випадків усі розуміли, що не повернуться. Але головнокомандувач сказав таку фразу: у скільки життів інших людей ви оцінюєте своє життя? Скільки людей повинно загинути, щоб ви розуміли, що ваше життя цього коштує?", - розповідає пілот.

"І ми дійсно зрозуміли, що там відбувається. Там не було ліків, не було боєприпасів і летіти туди було вкрай необхідно", - додає він.

Описуючи свої відчуття, пілот пригадує, що найбільше хвилювання було дорогою до вертольота. У процесі польоту вже "просто виконуєш роботу". А от під час висадки в Маріуполі - відчуття ейфорії.

"Нам здавалося, що, якщо ми вже потрапили сюди через зону ураження трьох ППО, ми вже перемогли. Усе буде добре. Але, на жаль, це був не кінець", - розповідає пілот.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Вертоліт після влучання ракети ПЗРК

На зворотному шляху, через 3 хвилини після зльоту, в його вертоліт влучила ракета ПЗРК, вийшов з ладу один двигун.

"На жаль, іншому вертольоту пощастило менше. Він впав", - розповідає військовий.

З одним двигуном летіти було важко і був варіант сісти на іншому майданчику. Але на борту перебувало 20 поранених і єдиний спосіб їх врятувати був довезти їх до місця призначення.

"Тому робили тільки те, що ми мали робити - долетіти до місця посадки", - розповів пілот.

Польоти на "Азовсталь"

Раніше голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, що загалом за 82 дні облоги Маріуполя до українських захисників гвинтокрилам ЗСУ вдавалося пробитися 7 разів.

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В інтерв'ю американському військовому виданню The War Zone Буданов розповів, що до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.

"Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення. Але під час п'ятої й сьомої місії два гелікоптери збили. Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів", - сказав Буданов.

Водночас він відмовився уточнити кількість втрат серед українських військовослужбовців.