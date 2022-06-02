Назад до СРСР? Як у Росії зменшується асортимент в магазинах

1 година тому

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Навесні під час війни війни в Росії на тлі зниження імпорту почав скорочуватися асортимент товарів у магазинах, випливає зі звіту дослідницької компанії NielsenIQ.

Раніше це вже передбачали економісти. З непродовольчих товарів найсильніше скоротився асортимент пральних порошків, засобів особистої гігієни та засобів для миття посуду. З продовольчих - консервованих грибів, олії та йогуртів.

За підрахунками Nielsen, з 21 березня по 1 травня асортимент побутової хімії та засобів догляду скоротився на 22,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Найсильніше - на 32,7% - знизився асортимент пральних порошків, засобів особистої гігієни (31,8%) та засобів для миття посуду (31,2%).

Асортимент шампунів скоротився більш ніж на чверть (25,5%), зубної пасти - на 23,8%, туалетного паперу - на 13,9%.

Аналітики зазначають, що скорочення асортименту показали загалом 155 різних категорій товарів - як продовольчих, так і непродовольчих.

Лише 12 категорій товарів у березні-квітні цього року розширили свій асортимент. До них увійшли зокрема енергетики, алкогольні коктейлі та джин.

З продовольчих товарів найсильніше знизився асортимент консервованих грибів (на 22%), олії (19,1%) та йогуртів (14,9%).

Скорочення асортименту спостерігається у всіх продажах офлайн, але найсильніше воно помітне у гіпермаркетах, зазначають аналітики.

Обмежений вибір

Зниження асортименту товарів на російському ринку відбувається на тлі падіння імпорту. Після російського вторгнення в Україну багато західних компаній оголосили про вихід з Росії і призупинили операції на російському ринку.

Таке обмеження вибору товарів раніше пророкували й економісти. Вони говорили, що дефіцит товарів навряд чи можливий, але може скоротитися споживчий вибір.

"Там, де раніше було десять позицій, буде дві. Там, де були варіанти, варіантів не буде", - прогнозував у розмові з ВВС генеральний директор INFOline Іван Федяков.

На його думку, товарного дефіциту на російському ринку чекати не варто, але "колишній рівень комфорту стане недосяжним для споживачів".

З ним погоджувався і співрозмовник ВВС на ринку продуктового рітейлу. За його прогнозом, дефіциту на рівні товарних категорій у Росії не буде, але він станеться на рівні брендів.