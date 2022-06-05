Путін вважає, що постачання Україні HIMARS "нічого не змінить по суті"

1 година тому

Автор фото, Reuters

Постачання американських систем залпового вогню HIMARS нічого не змінить для України, бо в неї вже були аналогічні системи радянського та російського виробництва "Град", "Смерч", "Ураган", заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

Водночас він погрожує, що якщо Київ отримає ракети дальньої дії, Москва "зробить висновки" і "відповість".

За словами Путіна, все "залежить від того, які ракети поставлять американці".

"Але те, що ми сьогодні чуємо, і те, що розуміємо, це ракети, які якраз летять на 45-70 км, залежно від типу ракети. Ну те саме було і з тими "Градами", "Ураганами", "Смерчами", про які я сказав, - там теж дальність 40-70 км. Нічого нового немає", - заявив він.

Але якщо Україні нададуть більш далекобійну зброю, "ми будемо робити свої відповідні висновки, використовувати свої засоби ураження, яких у нас достатньо. Для того, аби завдавати удари по тих об'єктах, по яких ми поки що не завдаємо", сказав Путін.

Що це за об'єкти, Путін не уточнив. Але раніше Кремль неодноразово погрожував Україні ударами по "центрах ухвалення рішень".

Цього тижня Пентагон повідомив, що новий пакет зброї, який США передадуть Україні, містить реактивні системи залпового вогню HIMARS, які давно хочуть отримати українські військові.

Ці системи перевершують за точністю й дальністю ураження ті, що застосовує в Україні російська армія. Однак в адміністрації Байдена заявили, що вражати ними російські території ЗСУ не буде.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стандартний боєкомплект системи залпового вогню HIMARS складається з шести реактивних снарядів або однієї оперативно-тактичної ракети

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"Зараз гаубиці, які ми їм надали раніше, можуть стріляти на відстань близько 30 км. Дальність HIMARS більш ніж удвічі більша, що дозволить їм - навіть із меншою кількістю пускових установок - успішніше протистояти (російським військам - Ред.)", - сказав заступник міністра оборони США Колін Каль на брифінгу в Пентагоні.

Про кількість боєприпасів для HIMARS поки що нічого не повідомляли, проте відомо, що це будуть високоточні ракети GMLRS.

Боєприпаси до американських РЗСО поділяються на три типи з різною дальністю ураження. Перший - ракета М26 з максимальною дальністю 32 кілометри або її покращена сучасна версія M26A1 з дальністю до 45 кілометрів. У пусковий контейнер поміщають шість таких ракет.

Другий боєприпас - керована ракета GMLRS з дальністю до 70 км.

Крім того, замість звичайного контейнера із шістьма ракетами в будь-який із двох блоків можна помістити одну тактичну ракету ATACMS, дальність дії якої становить 300 кілометрів. У постачання США Україні цього виду боєприпасів поки що не включено.