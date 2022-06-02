Геть від дурнів та індиків. Навіщо Туреччина перейменувалась

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Правильно - Тюркіє!" Кампанію за ребрендинг країни у світі запустив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Туреччина відтепер називатиметься в офіційних документах ООН так, як свою країну називають самі турки - "Тюркіє" (Türkiye). Напередодні ООН схвалила клопотання Туреччини про реєстрацію самоназви як офіційного найменування країни.

Кампанію за перейменування країни на міжнародній арені розпочав наприкінці минулого року президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Найкраще культуру, цивілізацію та цінності турецького народу відображає слово Türkiye", - сказав Ердоган у грудні.

Цього тижня ООН отримала від Туреччини офіційну заявку - і одразу задовольнила її. Після центрального апарату ООН назву країни у документах поміняють і багато міжнародних організацій.

Автор фото, @MevlutCavusoglu Підпис до фото, Заявку щодо зміни назви країни в ООН підписав очільник МЗС Мевлют Чавушоглу

Турецька державна телекомпанія TRT у своєму англомовному мовленні замінила Turkey на Türkiye ще минулого року - одразу, як розпочалася кампанія.

Як один з аргументів за перейменування TRT наводила той факт, що в англійській мові "turkey" - це ще й індичка, птах, який традиційно готують на Різдво, Новий рік або (у США) на День подяки.

Крім того, згідно з Кембриджським словником англійської мови, одне з переносних значень слова "turkey" - дурень, недотепа і невдаха.

Як туристичний бренд у міжнародних рекламних кампаніях Туреччина вже давно використовує написання "Türkiye".

У самій Туреччині є як ті, хто підтримує цей ребрендинг, так і ті, хто лає владу, вважає, що президент Ердоган просто шукає чим відвернути народ від економічної кризи перед виборами наступного року.

Шляхом Голландії та Персії

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Країни часто змінюють назви на міжнародному рівні, тут Туреччина не є унікальною. Нідерланди, наприклад, зовсім нещодавно, у 2020 році, попросили світову спільноту більше не вживати - принаймні в офіційних текстах - традиційне "Голландія" (Holland).

Сусід Туреччини, Іран, зробив приблизно те саме, що турки - запровадив слово, яким перси завжди називали свою країну, як офіційну міжнародну назву держави - ще в 1935 році.

Інші сусіди Туреччини теоретично теж можуть захотіти перейменуватися на міжнародній арені.

Особливо Грузія, чия англійська назва Georgia збігається з назвою американського штату, що спричиняє незручності, наприклад, під час пошуку в інтернеті.

Грузини називають свою країну Сакартвело, вірмени - Айастан, сирійці - Сурія, а не Сирія, а Греція сама себе називає Елладою.

Втім, якщо поміняти офіційну назву в ООН країна має повне право, то над мовами інших народів вона влади не має. Тож малоймовірно, що в Україні замість традиційної назви Туреччина вживатимуть Тюркіє.