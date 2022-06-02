Платиновий ювілей Єлизавети II зібрав всю королівську родину

5 хвилин(и) тому

Автор фото, Ranald Mackechnie Підпис до фото, Напередодні урочистостей монарша родина випустила новий офіційний портрет королеви, знятий у Віндзорському палаці

Мільйони людей у Британії й по всьому світу відзначають перший в історії британської монархії Платиновий ювілей - 70 років правління королеви Єлизавети II.

На честь свята по всій країні оголосили довгі вихідні, починаючи з четверга до кінця тижня.

Серед урочистостей - військові паради, церковна служба, вуличні вечірки та поп-концерт біля Букінгемського палацу.

На церемонії були присутні всі члени королівської сім'ї: герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям, спадкоємець престолу принц Чарльз із дружиною Каміллою та інші члени королівської династії.

Одними з перших до Букінгемського палацу прибули герцогині Кембриджська та Корнуольська, принци Джордж та Луї, а також принцеса Шарлотта.

Ввечері у четвер стало відомо, що Королева не буде відвідувати Ювілейну службу в п'ятницю в соборі Святого Павла після того, як відчула дискомфорт під час перегляду параду біля Букінгемського палацу.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Попри певні проблеми з пересуванням, 96-річна королева з'явилася на балконі Букінгемського палацу у супроводі інших членів королівської родини, щоб подивитися на повітряний парад.

Автор фото, Chris Jackson/Getty Images Підпис до фото, Королева та члени її родини із задоволенням спостерігали за повітряним парадом

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Герцоги Сасекські Меган Маркл і принц Гаррі з нагоди урочистостей також прилетіли із США. Однак до публіки вони не вийшли.

Автор фото, GOFFPHOTOS

Автор фото, GOFFPHOTOS

Почалося святкування з традиційного виносу прапора: багатовікова традиція, під час якої найстаріші підрозділи британської армії, по суті - особиста гвардія королеви, проходять маршем від Букінгемського палацу до Вайтхолла і назад.

Загалом у церемонії, що розпочалася о 10 ранку, взяли участь близько півтори тисячі солдатів та офіцерів, а також 350 коней.

Автор фото, Tristan Fewings

Автор фото, Tristan Fewings/Getty Images)

Потім було авіаційне шоу, в якому взяли участь близько 70 літаків Королівських ВПС.

Літаки зібралися у небі над Північним морем, після чого взяли курс на столицю, де пролетіли над Букінгемським палацом.

Автор фото, PAUL ELLIS/POOL/AFP via Getty Images Підпис до фото, Авіаційний парад за участю "Червоних стріл"

Завершив повітряний парад виступ авіазагону "Червоні стріли".

Десятки людей провели ніч у наметах, загорнувшись у британські прапори, на вулиці Мелл, що веде до королівського палацу, щоб першими опинитися в самому центрі подій.

Підпис до фото, Натовп заполонив дорогу до Букінгемського палацу, щоб не пропустити найцікавіше

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найбільш віддані шанувальники Її Величності розмістилися в наметах поблизу Букінгемського палацу ще в середу

У неділю по всій країні відбудеться день пікніків, шашликів та вуличних гулянь. Вже замовлено понад 85 тисяч святкових ювілейних обідів.

Фіналом урочистостей наприкінці довгого вікенду стане Ювілейне шоу, яке відбудеться на вулицях столиці за участю 6 тисяч виконавців та близько 200 знаменитостей.

І вже під кінець Ед Ширан з хором найкращих голосів країни виконає перед Букінгемським палацом національний гімн.