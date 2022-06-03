Кабаєва, сім’я Пєскова та окупаційна влада Херсонщини: нові санкції Євросоюзу

19 хвилин(и) тому

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У рамках шостого пакета санкцій ЄС запровадив санкції проти додаткових фізичних і юридичних осіб Росії.

Відповідні правові акти оприлюднили в Офіційному журналі ЄС.

"Зважаючи на серйозність ситуації, Єврорада вважає, що 65 фізичних осіб та 18 організацій мають бути додані до переліку осіб, організацій та органів, проти яких запроваджуються обмежувальні заходи", - йдеться у додатку до списку санкцій.

До оновленого санкційного списку потрапили кілька десятків людей: це військові, працівники ЗМІ, бізнесмени та члени їхніх сімей, а також посадовці з окупованих територій України, яких європейська влада вважає колаборантами.

Серед росіян, які потрапили в список санкцій, зокрема, опинилися засновник Яндекса Аркадій Волож, начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев, донька і син прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета та Микола, а також його дружина Тетяна Навка. Раніше вони потрапили до американського списку санкцій.

1171-й номер у списку санкцій отримала Аліна Кабаєва. Вона потрапила туди як голова ради директорів холдингу "Національна медіагрупа" (НМГ), хоча європейська влада згадує, що колишня гімнастка належить до найближчого оточення Володимира Путіна.

НМГ має частки у найбільших ЗМІ, які ретранслюють "російську державну пропаганду", вказали в ЄС. Це, як вважають в альянсі, робить Кабаєву відповідальною за підтримку дій, які завдають шкоди територіальній цілісності та суверенітету України.

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Також під обмеженнями голова Роскомнагляду Андрій Липов.

Санкції запровадили щодо Марини Мордашової та Олександри Мельниченко - дружин мільярдерів Олексія Мордашова (основного власника сталеливарної та гірничодобувної компанії "Северсталь") та Андрія Мельниченка (засновника найбільшої російської вугільної компанії СУЕК та виробника добрив "Єврохім").

Крім того, до списку додали власника "Незалежної нафтогазової компанії" Едуарда Худайнатова. У рішенні наголошують, що він належить до оточення Володимира Путіна та керівника "Роснафти" Ігоря Сєчина.

Обмежувальні заходи зачепили Павла Пригожина, сина голови опікунської ради медіагрупи "Патріот" Євгена Пригожина.

Крім того, у списку санкцій опинилися посадовці з окупованих регіонів України, яких ЄС вважає колаборантами. Серед них - призначена окупаційною владою керівниця Мелітополя Галина Данильченко, окупаційний "глава" Херсонської області Володимир Сальдо та його "заступник" Кирило Стремоусов, а також члени так званого "Комітету за мир і порядок", який діє на Херсонщині та співпрацює з російською владою.

Ще одне нове ім'я у списку санкцій - Петро Акопов, колумніст РИА Новости. Саме він був автором сумнозвісної колонки "Наступ Росії та нового світу", що вийшла на сайті агентства у лютому цього року. У ній, наприклад, йшлося, що Володимир Путін взяв на себе "історичну відповідальність … не залишати вирішення українського питання майбутнім поколінням".

До списку також потрапили понад сорок військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, яка, як вважає ЄС, відповідальна за масові вбивства у місті Буча під Києвом. Серед них - командир бригади, полковник Азатбек Омурбеков, який отримав прізвисько "бучанський м'ясник".

Під санкції не потрапив патріарх Кирил: проти обмежувальних заходів проти нього, як повідомлялося, виступала Угорщина.