РПЦ покарала українську церкву за собор і рух до незалежності. Подробиці рішення

28 хвилин(и) тому

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Синод Російської православної церкви у Москві 7 червня засудив собор УПЦ в Києві та забрав в української церкви кримські єпархії.

Згідно з журналом зібрання, синод РПЦ прийняв кримські єпархії УПЦ у пряме підпорядкування патріарха Московського, а також оголосив самочинні дії зі зміни статуту УПЦ такими, що ведуть до нового розколу.

"Тепер в УПЦ кожен має чітко визначитись - він з красивими, чи розумними, він з Москвою, чи з Києвом", - оцінив рішення синоду один з митрополитів УПЦ.

Головним питанням порядку денного синоду був аналіз ситуації в Україні після рішень собору Української православної церкви в Києві 27 травня та зміна статусу єпархій УПЦ в Криму.

Окрім того, патріарх доповів про результати візиту керівника відділу зовнішніх церковних справ до Угорщини. Напередодні Угорщина дотягла того, щоб Кирила виключили із санкційного списку ЄС 6 пакету.

Зрештою митрополит Іларіон, який був фактичним міністром закордонних справ РПЦ, очолив Угорську єпархію РПЦ.

Собор незалежності?

Це перше зібрання виконавчого органу російської церкви після того, як раніше підконтрольна їй УПЦ на своєму соборі ухвалила низку рішень, які свідчили про початок руху до незалежності від Москви.

Автор фото, РПЦ

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Зокрема, зі статуту УПЦ прибрали всі згадки, які прив'язували УПЦ до РПЦ. Забрали необхідність благословення Москвою обраного митрополита Київського, членство єпископів УПЦ в синоді РПЦ та низку інших положень.

"Фактично ми визначили формат нашої церкви як абсолютно автокефальний", - заявив тоді ВВС митрополит Климент - речник УПЦ.

Втім, собор поставив більше питань, аніж надав відповідей.

УПЦ чітко не заявила по повний розрив з Москвою, хоча митрополит Онуфрій перестав поминати Кирила як свого патріарха.

Багато єпископів центру та заходу країни почали говорити про повну незалежність, а от деякі єпископи на окупованих територіях, як от на Донбасі та в Криму, не визнали нового статуту.

Ровеньківська єпархія на Луганщині навіть оголосила, що припинить поминання митрополита Онуфрія.

Кримські єпархії УПЦ навіть після анексії Криму в 2014 році формально лишались у складі УПЦ, в Києві проводили висвячення нових ієрархів.

Автор фото, РПЦ Підпис до фото, Патріарх Кирило благолосвив війну Росії проти України

Проте після київського собору 27 травня експерти прогнозували, що 14 єпархій, які зараз перебувають на окупованих Росією територіях, можуть не підпорядкуватись Києву та почати рух до підпорядкування Москві напряму.

Патріарх Кирило благословив російські війська на війну проти України, що викликало обурення УПЦ та призвело до проведення собору 27 травня. Синод Російської православної церкви у Москві 7 червня засудив собор УПЦ в Києві та забрав в української церкви кримські єпархії.

Анексія церковного Криму

В РПЦ повідомили, що три кримські єпархії УПЦ попросились у пряме підпорядкування Кирила.

Тож синод вирішив прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху Московському та священному синоду РПЦ.

У Криму та Севастополі утворили Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій. Її главою призначили митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.

Автор фото, РПЦ

Засудження собору

У рішенні синоду йдеться, що РПЦ висловила підтримку всім архієреям, священнослужителям, черницям і мирянам УПЦ, які усвідомлюють необхідність дотримання канонічного ладу.

І далі пояснили, що мають на увазі.

"Вирішили нагадати, що рішення про зміну статусу Української Православної Церкви може бути прийняте лише в рамках канонічної процедури, що включає постанову Помісного Собору Російської Православної Церкви. Наголосити, що самочинні дії щодо зміни статусу Української Православної Церкви можуть призвести до появи нового розколу в ній", - йдеться в рішенні.

Фактично, РПЦ виставила ультиматум, що будь-які рішення УПЦ маюсь затверджуватись у Москві, а інакше це - розкол.

Раніше керівництво УПЦ наполягало, що зміни статуту не мають погоджуватись у Москві.