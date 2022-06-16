ЛГБТК-солдати в армії: "Агресії до себе ми не відчували"
ЛГБТК-солдати в армії: "Агресії до себе ми не відчували"
У мирний час Олександр Жуган і його небінарна партнерка Антоніна Романова працювали у київському театрі.
Коли почалася війна, вони вирішили приєднатися до територіальної оборони й поїхали на лінію фронту під Миколаєвим.
Олександр і Антоніна розповіли про те, що означає нашивка із зображенням єдинорога на їхній формі і як ставляться до ЛГБТК-солдатів в Україні.
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