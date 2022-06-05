Київ обстріляли ракетами. Горять будівлі

1 година тому

Автор фото, Reuters

Зранку 5 червня у Києві пролунало кілька вибухів.

Ракети влучили у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Кілька вибухів. Служби вже працюють на місці", - написав він у телеграм.

Згодом мер повідомив, що жертв немає, а одну людину госпіталізовано.

Ракети влучили в об'єкти інфраструктури. Очевидці повідомляють про пожежі внаслідок вибухів.

Вибухи були такої сили, що у навколишніх будинках тремтіли вікна.

Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook повідомив, що обстріл відбувся у безпосередній близькості до Броварської громади. Він зазначив, що після вибухів в столиці відчувається запах чадного диму.

Людей закликають під час сигналів тривоги йти в укриття.

Перед цим Київ обстріляли 29 квітня. Тоді загинула одна людина - журналістка Віра Гирич. 10 людей були поранені.

Українська ППО за минулу добу ліквідувала 9 цілей, серед яких винищувач-бомбардувальник, вертоліт і 4 крилаті ракети. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Ще дві ракети вночі збили над Миколаївської областю, а одну над Обухівським районом, повідомляють у ЗСУ та у Київській ОВА.

Вночі росіяни обстріляли Краматорськ. Жертв немає.