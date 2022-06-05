Київ обстріляли ракетами. Горять будівлі
Зранку 5 червня у Києві пролунало кілька вибухів.
Ракети влучили у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Кілька вибухів. Служби вже працюють на місці", - написав він у телеграм.
Згодом мер повідомив, що жертв немає, а одну людину госпіталізовано.
Ракети влучили в об'єкти інфраструктури. Очевидці повідомляють про пожежі внаслідок вибухів.
Вибухи були такої сили, що у навколишніх будинках тремтіли вікна.
Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook повідомив, що обстріл відбувся у безпосередній близькості до Броварської громади. Він зазначив, що після вибухів в столиці відчувається запах чадного диму.
Людей закликають під час сигналів тривоги йти в укриття.
Перед цим Київ обстріляли 29 квітня. Тоді загинула одна людина - журналістка Віра Гирич. 10 людей були поранені.
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