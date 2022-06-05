Вдавала мертву. Дівчина з Катюжанки розповіла, як вижила, коли розстріляли її родину

1 година тому

Автор фото, youtube.com/c/NEBYTOV

13-річна Дарина вдавала мертву, аби російські солдати, які у лютому зайшли на Київщину, її не вбили.

Її тато і мачуха загинули. Історію дитини розповів Андрій Нєбитов, очільник поліції Київської області. Він зустрівся з дівчинкою.

Це сталося у селі Катюжанка, що на північ від Києва. 28 лютого родина Дарини їхала на авто вулицею села до себе додому.

За словами дівчини, по дорозі вони натрапили на російську колону, і росіяни почали стріляти.

"Стріляли з усіх боків. Влучили у бак машини, влучили у тата", - розповідає вона на відео, яке оприлюднив очільник поліції.

За його словами, батько дитини і його дружина загинули на місці. Машина загорілася.

Дівчинка розповідає, що вибралася з машини й побігла. Їй у слід стріляли.

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Вона сховалися за дошками на вулиці. Солдати продовжували стріляти. У дівчинку влучили дві кулі - у руку і в ногу. Вона вся була в крові.

"Я нічого не відчувала. Все заніміло", - згадує Дарина.

Коли росіяни підійшли до неї, вона вдала мертву. Лежала нерухомо.

"Вони дьоргали мене за ногу. А я лежала. Коли вони пішли, я на руках поповзла під парканом", - каже дівчинка.

Її знайшли люди і відправили до лікарні. Тата поховали у Катюжанці.

У Дарини лишилася мама із сестрою.

"Ця історія - це ще один доказ злочинів росіян проти людства. Покарання їм за це обов'язково буде", - підсумував Андрій Нєбитов.

Під час окупації росіянами Київської області загинули тисячі цивільних. Росія заперечує свою причетність до звірств, але території, що були під їхнім контролем, всіяні їхніми згорілими танками.

Людей розстрілювали у їхніх будинках, на вулицях в машинах.

Після звільнення регіону виявили масові поховання вбитих мирних людей.