"Мама з нами плаче та сміється". Принц Чарльз та Queen привітали Єлизавету II з ювілеєм

42 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королева і ведмедик Паддінгтон

Понад 20 тисяч людей зібралися на святковий концерт біля Букінгемського палацу в центрі Лондона, щоб відзначити Платиновий ювілей правління королеви Єлизавети ІІ.

Перед глядачами виступив гурт Queen, а принц Чарльз звернувся до своєї матері з особистим посланням, подякувавши її за 70 років на троні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Фото королеви різних років проектували на Букінгемський палац

Чарльз назвав Єлизавету "мамою" - члени британської королівської сім'ї говорять такі слова на публіці досить рідко, залишаючи їх лише для приватного спілкування.

"Ти плакала і сміялася разом із нами - і, що найголовніше, завжди була з нами протягом цих 70 років", - сказав принц Чарльз, для якого Платиновий ювілей королеви також означає 70-річчя перебування спадкоємцем британського престолу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Ульям також виголосив промову

Самої королеви на святковому концерті не було. Вона вирішила провести святкові вихідні подалі від людей після того, як відчула нездужання під час параду у четвер.

Проте глядачам на початку концерту показали відеозапис, на якому Єлизавета II "зустрічається за чаєм" з героєм популярних фільмів та книг ведмедиком Паддінгтоном.

"Від імені всіх нас я хочу віддати належне всьому твоєму життю, яке ти присвятила самовідданому служінню", - сказав Чарльз, звертаючись до королеви.

Він також згадав про "опору" Єлизавети II - її чоловіка принца Філіппа, який помер минулого року у віці 99 років: "Моєму татові дуже сподобався б цей концерт, і він з усім серцем приєднався б до всіх свят, присвячених всьому, що ти продовжуєш робити для країни та її народу".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принц Чарльз виголосив щемку промову

У момент коли фотографії королеви проектувалися на будівлю Букінгемського палацу, Чарльз сказав:

"Ці знімки на твоєму домі розповідають про історію твого життя - і життя всіх нас. І саме тому ми говоримо: "Ваша Величність, дякую!"

Автор фото, Getty Images

Великий концерт

Святковий концерт, який тривав протягом двох з половиною годин, відкрив гурт Queen.

Останньою у концерті виступала Даяна Росс - це була її перша жива поява перед британською публікою за останні 15 років.

Серед учасників були також Род Стюарт, Сем Райдер, який посів друге місце на "Євробаченні", гурт Duran Duran та Аліша Кіз.

Автор фото, РА Підпис до фото, Елтон Джон не був на концерті особисто, але його зображення було

Хоча формально 70-річчя сходження Єлизавети II на престол припало на 6 лютого 2022 року, офіційні урочистості з цієї нагоди відбуваються з 2 по 5 червня: у ці дні у Британії - загальнонаціональні вихідні.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королівська родина на святкуванні

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Святкування розпочалися у четвер традиційною церемонією виносу прапора, коли найстаріші підрозділи британської армії, по суті - особиста гвардія королеви, проходять маршем від Букінгемського палацу до Вайтголла та назад.

Після цього відбулося авіаційне шоу, під час якого близько 70 літаків Королівських ВПС пролетіли над Букінгемським палацом.

Попри деякі складнощі з пересуванням, що змусили її відмовитися від кількох появ на публіці, 96-річна королева все ж таки з'явилася на балконі Букінгемського палацу у супроводі інших членів королівської родини.

У неділю, в останній день святкувань, у центрі Лондона відбудеться карнавал, на якому пронесуть гігантські ляльки, що символізують ключові моменти 70-х років правління Єлизавети II.

По всій країні також відбудуться вуличні вечірки, коли місцеві жителі прикрашають свої будинки прапорами, виносять на вулиці столи та разом святкують Платиновий ювілей.