Уельс про плей-офф з Україною: "Ми знаємо, що більшість світу проти нас"

1 година тому

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Чоловіча футбольна збірна Уельсу знає, що "більшість світу буде проти неї" у неділю, коли вона гратиме з Україною вирішальну гру за місце у фіналі чемпіонату світу в Катарі, який пройде у листопаді-грудні.

Тренер команди Роберт Пейдж сказав, що "більшість світу хоче, щоб Україна пройшла далі", на знак солідарності з країною, куди вторглася Росія і де вже загинули тисячі людей.

"Вони виграли пісенний конкурс "Євробачення", тому що мали підтримку світу", — сказав Пейдж.

"Якби ми могли клацнути пальцями і забрати біль, який переживає Україна, ми б зробили це за одну секунду. Але коли справа дійде до футболу і пролунає свисток, ми хочемо виграти цю гру. Бізнес є бізнес", - додає він.

Що перемога означатиме для команд

Для Уельса вихід у фінал чемпіонату світу з футболу став би першим за останні 64 роки. Востаннє команді вдавалося пробитися на чемпіонат ще в 1958 році.

Але і для України, яка впритул підійшла до виходу у фінал, обігравши перед тим Шотландію з рахунком 3:1, ця перемога була б символічною, особливо у розпал війни з Росією.

Досі Україна проходила у фінал чемпіонату світу лише один раз - у 2006 році.

"Всі знають, яка ситуація в Україні... і нам потрібно показати гру нашого життя, - сказав перед матчем зірковий гравець української збірної Олександр Зінченко. - Ми мріємо як команда потрапити на чемпіонат світу, у нас є ще одна гра, і нам потрібно її виграти".

Автор фото, Getty Images

Перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд надіслав звернення на підтримку команди Уельсу, але додав, що ця гра була "можливістю для нас підтвердити нашу підтримку України, коли вона бореться з неспровокованим і жорстоким актом війни з боку Росії".

А міністр у справах Уельсу Саймон Харт заявив, що кваліфікація на перший чемпіонат світу за 64 роки "буде справді історичним моментом" для збірної, додавши: "Так само як я хотів би перемоги Уельсу, моє серце також належить українській команді через ситуацію в їхній країні".

Українців, які переховуються від війни в Британії, також запросили на матч, що пройде в неділю.