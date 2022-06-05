Україна програла Уельсу та не пройшла в фінал ЧС-2022

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Українська збірна з футболу не пройшла до фіналу чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Катарі у листопаді-грудні цього року, програвши збірній Уельсу з рахунком 1:0.

На 34-й хвилині Гарет Бейл зробив подачу зі штрафного удару, і м'яч рикошетом від українського футболіста Андрія Ярмоленко відскочив у ворота українців.

Українцям так і не вдалося відігратися.

Для Уельса вихід у фінал чемпіонату світу з футболу став першим за останні 64 роки. Востаннє команді вдавалося пробитися на чемпіонат ще в 1958 році.

Але і для України, яка впритул підійшла до виходу у фінал, обігравши напередодні Шотландію з рахунком 3:1, ця перемога була б символічною, особливо у розпал війни з Росією.

Досі Україна проходила у фінал чемпіонату світу лише один раз - у 2006 році.

"Всі знають, яка ситуація в Україні... і нам потрібно показати гру нашого життя, - сказав перед матчем зірковий гравець української збірної Олександр Зінченко. - Ми мріємо як команда потрапити на чемпіонат світу, у нас є ще одна гра, і нам потрібно її виграти".

"Більшість світу буде проти нас"

Напередодні гри футболісти на функціонери Уельсу твердили про важливість перемоги, але також висловлювали свою підтримку Україні, яка зараз переживає війну з Росією.

Автор фото, Getty Images

Тренер Вельсу Роберт Пейдж сказав, що "більшість світу хоче, щоб Україна пройшла далі", на знак солідарності з країною, куди вторглася Росія і де вже загинули тисячі людей.

"Вони виграли пісенний конкурс "Євробачення", тому що мали підтримку світу", — сказав Пейдж.

"Якби ми могли клацнути пальцями і забрати біль, який переживає Україна, ми б зробили це за одну секунду. Але коли справа дійде до футболу і пролунає свисток, ми хочемо виграти цю гру. Бізнес є бізнес", - додає він.