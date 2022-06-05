На фронті важко поранили відомого адвоката Масі Найєма

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Масі Найєм

На фронті важко поранили Масі Найєма - українського військового та адвоката, брата відомого діяча Мустафи Найєма.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"На фронті важко поранили українського військового, брата Мустафи Найєма, адвоката Масі Найєма. Його відправили до лікарні Мечникова у Дніпрі із пораненням голови", - повідомляє центр.

Напередодні про поранення написали режисер та військовий Олег Сенцов, а також одеський бізнесмен і волонтер Андрій Ставніцер.

У соцмережах масово ширять дописи, у яких висловлюють підтримку Найєму та бажають якнайшвидшого одужання.

37-річний Масі Найєм є братом колишнього журналіста і депутата Верховної Ради, а нині заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

Масі є адвокатом, правозахисником, він ветеран бойових дій на Донбасі, а після вторгнення Росії до України 24 лютого знову вступив до лав збройних сил України.