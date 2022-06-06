Бориса Джонсона хочуть відправити у відставку. Голосування буде сьогодні

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Понад 50 депутатів від Консервативної партії закликають винести вотум недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону. Питання винесене на голосування до парламенту.

На Даунінг стріт вже заявили, що Джонсон "вітає можливість для депутатів висловити свою позицію", а сьогоднішнє голосування назвав "шансом припинити місяці спекуляцій і дозволити уряду підвести риску та рухатися далі".

Спричинив таку ситуацію гнів частини консерваторів у зв'язку з доповіддю Сью Грей, яка розслідувала порушення карантинного режиму членами уряду на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу.

У разі поразки Джонсону доведеться скласти повноваження прем'єр-міністра. Проте, щоб це сталося, недовіру йому мають висловити щонайменше 180 його однопартійців з 359 у Палаті громад британського парламенту - тобто більшість членів фракції.Голосування серед депутатів-торі відбудеться у понеділок з 18 до 20 години за місцевим часом (з 20:00 по 22:00 за київським часом).

Автор фото, Getty Images

Борис Джонсон є одним з найпалкіших прихильників України та лобіст допомоги Києву на Заході.