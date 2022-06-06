Чому Лаврова змусили скасувати візит у дружню Сербію

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Керівник МЗС Росії Сергій Лавров був змушений скасувати дводенний візит до Белграда після того, як у неділю Чорногорія, Болгарія та Північна Македонія відмовилися пропустити його літак через свій повітряний простір.

Візит до Сербії був запланований на 6-7 червня.

"Лише сьогодні, годину тому, країни, які оточують Сербію, закрили канал зв'язку, не дозволили проліт рейсу Сергія Лаврова, який прямував до Сербії. Російська делегація повинна була прибути до Белграду для проведення переговорів. Країни-учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв'язку", - заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова у неділю увечері в ефірі італійського телеканалу La7.

За словами очільниці уряду Сербії Анни Брнабіч, переговори з балканськими сусідами щодо ситуації з Лавровим веде особисто президент країни Александр Вучич.

"Справді неймовірно, що ситуація в Європі та світі така, що президент однієї з країн має займатися такими речами, як логістика польоту міністра закордонних справ іншої країни, від чого залежить, чи приїде він чи ні", - прокоментувала ситуацію Брнабич в ефірі сербського телебачення.

Майже всі країни Євросоюзу та Велика Британія закрили небо для російських лайнерів невдовзі після вторгнення Росії до України 24 лютого.

Північна Македонія та Чорногорія не входять до складу ЄС, але є членами НАТО та приєдналися до європейських санкцій проти Росії.

Сербія - одна з небагатьох союзниць Росії у Європі. Вона не входить до НАТО і не підтримує санкції проти Москви, але з 2012 року має офіційний статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

На початку березня у Белграді відбулися багатолюдні акції на підтримку дій Росії в Україні.

Сербія практично повністю залежить від російського газу, але її лояльність до Москви викликана також тим, що російська влада підтримує Белград у невизнанні незалежності Косова.

"Здатність до телепортації дипломатія ще не опанувала", - повідомило "Интерфакс" джерело в МЗС Росії, відповідаючи на запитання, чи скасовано візит Лаврова.