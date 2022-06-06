Велика Британія відзначила 70-річчя правління королеви

1 година тому

Британці вітають свою королеву. Єлизавета ІІ править державою вже 70 років. Це перший в історії британської монархії платиновий ювілей.

Понад 20 тисяч людей зібралися на святковий концерт біля Букінгемського палацу в центрі Лондона, щоб відзначити Платиновий ювілей правління королеви Єлизавети ІІ. Перед глядачами виступив гурт Queen, а принц Чарльз звернувся до своєї матері з особистим посланням, подякувавши її за 70 років правління.

Елизавета стала королевою у 25 - одразу після смерті свого батька короля Георга VI. 2 червня 1953 року відбулася коронація. Церемонію вперше в історії транслювали по телебаченню. Нині Єлизавета ІІ - голова Співдружності націй, куди входять 54 держави.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принцеса Єлизавета на фото 1936 року, коли її дядько відмовився від корони

На честь її Величності влаштували величезний парад. На святкування прийшли діти й онуки королеви. Чи не найбільша увага прикута до принца Гаррі - він прилетів на платиновий ювілей із-за океану.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принц Чарльз виголосив щемку промову