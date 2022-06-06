Велика Британія відзначила 70-річчя правління королеви
Британці вітають свою королеву. Єлизавета ІІ править державою вже 70 років. Це перший в історії британської монархії платиновий ювілей.
Понад 20 тисяч людей зібралися на святковий концерт біля Букінгемського палацу в центрі Лондона, щоб відзначити Платиновий ювілей правління королеви Єлизавети ІІ. Перед глядачами виступив гурт Queen, а принц Чарльз звернувся до своєї матері з особистим посланням, подякувавши її за 70 років правління.
Елизавета стала королевою у 25 - одразу після смерті свого батька короля Георга VI. 2 червня 1953 року відбулася коронація. Церемонію вперше в історії транслювали по телебаченню. Нині Єлизавета ІІ - голова Співдружності націй, куди входять 54 держави.
На честь її Величності влаштували величезний парад. На святкування прийшли діти й онуки королеви. Чи не найбільша увага прикута до принца Гаррі - він прилетів на платиновий ювілей із-за океану.
Останнім часом королева дедалі рідше з'являється на публіці через похилий вік. Однак 96-річна Єлизавета ІІ особисто вийшла на балкон Букінгемського палацу, щоб привітати своїх підданих. В той же день королева засвітила маяк у Віндзорському замку.